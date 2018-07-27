Posted by admin

文莱与大马砂拉越美里省广惠肇公会代表团

莅临印尼广肇总会参观访问

【本报周孙毅报道】 7月27日下午，文莱广惠肇公会代表团一行28人，在古港来主席的率领下，以及马来西亚砂拉越美里省广惠肇公会代表团一行12人，在宋志富署理会长的带领下，一同莅临印尼广肇总会参观访问。

代表团一行人，受到了印尼广肇总会资深名誉顾问周伯达，副总主席何泉源（兼雅加达广肇会馆主席）、黄贤安，秘书长张锦泉，资深顾问甄国威，顾问江泽民、伍展利，名誉主席黄柏，雅加达广肇会馆副主席谭自强，秘书长黄高壮，青年团主席谭锦忠，总务谭凯议等理事的热情接待。

何泉源在致辞中，代表印尼广肇总会总主席黄一君热烈欢迎代表团一行人的来访，并介绍了印尼广肇总会组织情况。他说，很高兴有机会接待代表团一行的到访，并希望通过这次访问，能增进双方彼此间相互认识与交流。

何泉源表示，印尼广肇总会自成立以来，秉持创会宗旨，广泛联络乡亲，增进乡亲，拓展会务，并积极投身社会公益。此外，该会也与世界各地广肇会馆始终保持着密切的联系，为促进全球各地乡亲之间的交流合作，弘扬中华文化等方面充分发挥了积极作用。祝愿代表团一行此次的访问取得圆满成功！

文莱广惠肇公会主席古港来，以及大马砂拉越美里省广惠肇公会署理会长宋志富均分别致辞，感谢印尼广肇总会诸位领导的盛情款待，并介绍了各自公会发展情况。此次访问，旨在探望印尼广肇乡亲们，加强彼此间相互交流，促进今后更密切的合作。

周伯达也发表了热情洋溢的讲话，对代表团一行人远道而来访问，致以热烈欢迎和诚挚的问候。希望通过这次的交流，能增进乡亲们之间的情谊，加强交流与往来，共谋发展。

会上，张锦泉秘书长和青年团主席谭锦忠、顾问江泽民均分别发言，对代表团的到访表示热烈欢迎。宾主在亲切友好气氛中进行交流，并互赠纪念品后圆满结束。