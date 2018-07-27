Friday, July 27th, 2018 | Posted by

文莱与大马砂拉越美里省广惠肇公会代表团
莅临印尼广肇总会参观访问

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印尼广肇总会领导们与文莱广惠肇公会和大马砂拉越美里省广惠肇公会代表团一行人在会所前合影。

印尼广肇总会领导们与文莱广惠肇公会和大马砂拉越美里省广惠肇公会代表团一行人在会所前合影。

 

宾主合影留念。

宾主合影留念。

 

印尼广肇总会诸理事和文莱广惠肇公会代表团互赠纪念品。

印尼广肇总会诸理事和文莱广惠肇公会代表团互赠纪念品。

 

印尼广肇总会诸理事和大马沙捞越美里省广惠肇公会代表团互赠纪念品。

印尼广肇总会诸理事和大马沙捞越美里省广惠肇公会代表团互赠纪念品。

 

印尼广肇总会诸理事与代表团一行人在鲁班庙前留影。

印尼广肇总会诸理事与代表团一行人在鲁班庙前留影。

 

三方代表在交流会上合影。

三方代表在交流会上合影。

 

【本报周孙毅报道】 727日下午，文莱广惠肇公会代表团一行28人，在古港来主席的率领下，以及马来西亚砂拉越美里省广惠肇公会代表团一行12人，在宋志富署理会长的带领下，一同莅临印尼广肇总会参观访问。

代表团一行人，受到了印尼广肇总会资深名誉顾问周伯达，副总主席何泉源（兼雅加达广肇会馆主席）、黄贤安，秘书长张锦泉，资深顾问甄国威，顾问江泽民、伍展利，名誉主席黄柏，雅加达广肇会馆副主席谭自强，秘书长黄高壮，青年团主席谭锦忠，总务谭凯议等理事的热情接待。

何泉源在致辞中，代表印尼广肇总会总主席黄一君热烈欢迎代表团一行人的来访，并介绍了印尼广肇总会组织情况。他说，很高兴有机会接待代表团一行的到访，并希望通过这次访问，能增进双方彼此间相互认识与交流。

何泉源表示，印尼广肇总会自成立以来，秉持创会宗旨，广泛联络乡亲，增进乡亲，拓展会务，并积极投身社会公益。此外，该会也与世界各地广肇会馆始终保持着密切的联系，为促进全球各地乡亲之间的交流合作，弘扬中华文化等方面充分发挥了积极作用。祝愿代表团一行此次的访问取得圆满成功！

文莱广惠肇公会主席古港来，以及大马砂拉越美里省广惠肇公会署理会长宋志富均分别致辞，感谢印尼广肇总会诸位领导的盛情款待，并介绍了各自公会发展情况。此次访问，旨在探望印尼广肇乡亲们，加强彼此间相互交流，促进今后更密切的合作。

周伯达也发表了热情洋溢的讲话，对代表团一行人远道而来访问，致以热烈欢迎和诚挚的问候。希望通过这次的交流，能增进乡亲们之间的情谊，加强交流与往来，共谋发展。

会上，张锦泉秘书长和青年团主席谭锦忠、顾问江泽民均分别发言，对代表团的到访表示热烈欢迎。宾主在亲切友好气氛中进行交流，并互赠纪念品后圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221139

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