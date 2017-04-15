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教师公会第7次拜访希望列车机构免费华语班

希望列车在Sewan Tanggerang 的中文补习班是由前黎鸣合唱团的资助在2003年开班免费教华语，至今也有13年多。感谢黎鸣合唱团的己故创办人卢贤春，王万珠，及各届主席王万珠，陈风娥，李英名，黎鸣卡拉给团长林世平，姚秀兰，Lina以及团员们的爱心参与，尤其90多岁的胡秀珊大姐不曾缺席发放红包的爱心活动，当然包括卢贤春太太及队友们，卢太二年前听说要教学员唱歌也托我带去电视机，这里向卢太和大家致谢。

记得教师公会于2011年第1次拜访希望列车机构时由丘能干，杨展辉，赖婉琴，潘月淑等老师。今年4月9曰第7次拜访由丘能干、杨展辉、潘月淑、李钗风、郭兰珍、黄淑琴、黄平，沈玉英，黄大洲等理事，像前几次都带来一些文房用品及饮料和饼干给当地贫穷学员，很难得老师们有这份爱心，如果其他社团都能减少一些庆典经费来做爱心活动那多好呀！学员们和机构也希望教师公会能一直拜访他们，谢谢老师们的爱心。今次也感谢熊敬雪的夫人丘丽珍托带的百多支笔给学员。

当日在拍集体照以及简单欢迎我们的到访后，学员轮流唱华语歌、郎颂诗、简单华语对白。接着由李，丘老师对学员的讲话，鼓励大家学华语。当张美美老师表演舞蹈，精湛与优美的舞姿使学员激动并频频鼓掌。当我们公布张老师要教舞蹈时，就有60多位的学员要求参加，希望张老师尽快安排时间，趁热打铁啊! 这里我代表机构谢谢张老师.

三年前本来不多的理事成员, 一位去世， 一位在二年内去国外六次并三次手术. 还有一位常去外地料理孩儿的病, 而我也要每年二次去泗水看、 顾孙女。本应改选理事也拖到现在也没有正式开会, 只是由我单独与理事成员的交谈

而教华语的老师。一位也去世（李秉刚老师）一位在中资工作的老师也被派去外地，这空白我只好暂时扛。这几年机构由我教儿歌, 华语基础会话班 在城区只试教 二次。

二年多来我也找了在丹格郎愿执教的老师，也要求过教师公会的帮忙以及好多的老师，但都失败了。而机构理事都是七，八拾岁，三位女理事也是60多岁了，大家都不能找执教老师和准理事，要重组这样又小又没后盾的慈善机构又要求找年轻或中年的接班人参加义工队，对我来讲重组困难多多，只怪罪我能力的不足吧！

我本人就读前巴中高三毕业后曾在印尼师范学院英语系读2年末毕业（3年制）曾给大学友族同学教华语，也编了华语教课书，儿歌，名歌选及古诗选等。我这40年是从事建房工作，也许是教学经验少文化水平不足，学员流动性大，25位报名的学员来上课的最多16位，临学校考试有时只有5，6位，更惨的学员在家很少复习 ，还好学会了几首歌。

作为机构负责人我也常为该以上所述诸事烦恼，而我又不善于讲话的人，但我的决心是坚持并谋出路，想信办法总会有的，也相信会有爱心人士的参与和支持，我热切期待。