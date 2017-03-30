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推动印尼华文教师师资队伍建设

雅协组织赴华培训报名、行前辅导，为教师培训提供热情服务

为推动印尼华文教师师资队伍建设，雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）都会将自己得到的关于教师培训的通知与老师们分享，并为老师们提供热情而又周到的服务。雅协不仅积极为老师们争取培训名额，还会在老师们赴华前1个月开展相应的行前辅导，帮助老师们提前了解培训的内容。

每年2月底3月初，雅协都会收到中国驻印尼大使馆发来的关于教师培训的通知。目前，雅协收到2017年华文教师研习班和华夏行的正式通知。研习班从3月份到2018年的1月份都有，其中，6、7月份的有：广东广州、湖北武汉、山东青岛、辽宁大连、江西赣州、江苏南京、陕西西安；12月份至1月份的有：江西九江、福建厦门、广东广州、海南海口、吉林长春。另外，还有华夏行活动，今年7月份、9月份、10月份分别在新疆-宁夏，山西-河南，以及广西-贵州举行该活动。这些活动培训时间为2个星期左右，欢迎老师们踊跃报名参加。

中国驻印尼大使馆一直以来都非常重视和支持印尼华文教师培训工作。当前，师资匮乏是印尼华文教育面临的主要问题，许多年近70的老师还奋战在教学一线。这些老师对华文教育抱有浓厚的感情，具有奉献精神。年轻华文教师作为华文教育的新鲜血液，不甘人后，也希望通过参加培训，增强自己的教学能力。师资队伍水平跟教学水平直接决定了整个华文教育今后的发展。印尼的华文教育中断了三十多年，老师们都非常希望能有机会提升自己。大使馆每年都会把培训信息通过雅协等相关单位转达给老师们，雅协非常愿意为老师们报名参加培训提供热心帮助。

去年，在大使馆的关心和支持下，雅协为130多名老师争取到了赴华培训机会。其中，在中国海外交流协会主办的华夏行、证书班活动中，每个项目在全世界只招收100人左右，而仅山西-河南的证书班活动，雅协就为老师们争取到了近30个名额，占全世界总名额近1/3，非常不容易。

雅加达华文教育协调机构是印尼第一个成立的华文教育协调机构，自成立起就一直为印尼华文教育的发展不断努力。雅协在很早之前就提出，并一直在努力实现印尼全国华文教师师资队伍三化建设，即：“规范化”、“学历化”和“青春化”。华文教师是印尼华文教育事业发展的中流砥柱。印尼华文教育的发展能取得今天的成绩，是奋战在华文教学一线老师们共同努力的结果。华文教师的教学水平影响着整个华文教学工作的顺利有效开展，华文教师需不断提高自己的教学水平，精益求精，才能为印尼的华文教育事业作出更大贡献。

去年的教师培训，老师们感到十分满意。老师们表示，培训的课程安排十分合理。在培训中，她们不仅能够学到现学现用的教学技巧，还能与来自世界各地的优秀教师进行教学交流，此外，还能游览中国的名山大川，感受中国的文化习俗，他们获益匪浅。一位参加山西-河南华夏行的老师还专门用自己的生花妙笔，将自己的所见、所感、所得倾注于笔下，幻化成一篇饱满深情文章，投在了报刊上。在文章的最后，这位老师写道：“2016年河南华夏行在欢声与不舍中画上了完满的感叹号，真是不虚此行。满载收获的我们将再次扬帆起航……我们会用毕生的精力和热情投入到华文教育事业中。”

为了配合使馆做好赴华培训报名工作，同时也为让老师们更加了解“研习班”的培训内容（“研习班”会采取考试的方式检测老师们的培训效果，考试结束后，依据成绩获得相应证书，证书分为初、中、高三个等级），雅协将为老师们首次举行免费行前辅导，辅导时间分别为6月10日（星期六）和11月18日（周六）。届时，会由雅协执行主席特别助理、考试与培训部主任卢鹏为老师们做辅导。2016年12月，卢鹏老师带领近30名老师前往山东青岛参加研习班，令人欣慰的是，这个培训团中，有很多年轻华文教师的加入。卢鹏老师向承办单位介绍了印尼当前的华文教育情况，以及面临的困难，除了这些年轻的教师之外，还有一些上了年纪的老师们仍坚守在教学岗位，领导们听后非常感动，对老师们不辞辛苦，不远万里来到中国参加培训表示热烈欢迎。今年的辅导，卢鹏老师也会把自己在山东青岛的亲身经历和从培训中了解到的信息与老师们分享，帮助老师们做好行前准备。

每年雅协都会配合中国驻印尼大使馆、中国海外交流协会、中国国家汉办以及中国各省的承办单位，做好印尼全国华文教师的报名筛选以及赴华前的培训等工作，希望有意参加培训的老师跟雅协相关部门联系，因名额有限，还希望老师们尽早报名。雅协非常乐意尽自己所能，为老师们争取到参加培训机会，希望在大家的共同努力下，将印尼的华文教育工作做得更好，为我们的祖国印度尼西亚培养人才，提高印尼民族在国际舞台上的竞争能力，促进印中文化交流，增进两国人民友好往来，建设繁荣富强的印度尼西亚而奋斗!