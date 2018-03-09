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拿督斯里翁俊民博士荣获荣誉博士学位

【本报泗水讯】国信集团（Mayapada Group）创始人拿督斯里翁俊民博士(Dato Sri Prof Dr HC Tahir ，MBA)荣获泗水艾尔朗卡(Airlangga)大学授予的荣誉博士学位。

该奖项是于昨天（8/3）在艾尔朗卡大学的Garuda Mukti大厅举行开放的教授评议会上进行的。

当天，工作内阁一些部长出席了颁奖仪式，其中是海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）、科技与高等教育部长穆罕默德·纳西尔（M. Nasir）、总检察长帕拉瑟迪欧（HM Prasetyo）、贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基达（Enggartiarso Lukita）、交通部长布迪 ·卡利亚·苏玛迪（Budi Karya Sumadi）、工业部长艾尔朗卡·哈尔丹托（Airlangga Hartarto）劳工部长哈尼夫·达基里（Hanif Dakhiri）、民族复兴党（PKB）中央理事会总主席慕海敏·伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）、总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)、总统顾问委员会成员Agum Gumelar、海洋事务统筹前任部长Rizal Ramli、人民福利前任部长Agung Laksono、力宝集团总裁李文正博士（Mochtar Riady）、泗水市长德莉·丽斯玛（Tri Rismaharini），万隆市市长利德宛·卡米尔（Ridwan Kamil）以及其他一些官员。

翁俊民以《从资源基础理论角度，分析如何有效地分配管理和公平地分享现有资源，进一步提升印度尼西亚经济全球竞争力》博士论文发表学术演讲中提到，希望政府为使用可再生资源的企业和消费者在他们工业中利用可再生能源的提供奖励措施。

“政府也可以为实体部门提供灵活的政策来发展海事经济，以及通过国内和国际投资增加基础设施数量和改善质量，提高社区的经济效益。”

在由Airlangga大学校长Prof.Dr.H.Mohammad Nasih,MT,SE,Ak,CMA.,领导的大学会议上，翁俊民博士也希望政府能够通过振兴基础设施和方便获得融资来改善糖工业和提高农业产业，以实现粮食自给自足。

“政府可以对印尼教育部门增加资助，并根据绩效成果优先薪酬制度”。

翁俊民博士说，政府也可以通过的立法支持达到包容性的经济来保持宏观和微观的稳定。

1952年3月26日出生于泗水的翁俊民，1971年毕业于泗水基督教Petra高中后，1976年取得新加坡南洋大学的经济学士，之后1987年继续到美国三藩市高登大学 (Golden State University) 以优异成绩获得工商管理硕士（MBA）学位。

2008年泗水Tujuh Belas Agustus大学授予翁俊民银行业荣誉博士学位，肯定他大力支持中小型企业的努力。2016年翁俊民又获得日惹Gajah Mada 大学颁发的荣誉博士学位。2017年台湾大学授予翁俊民荣誉博士学位，以表扬他在科学和技术领域的贡献。