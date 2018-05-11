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我国驻华大使周浩黎

专访印尼-中国经济、社会与文化合作协会

【本报周孙毅报道】 5月11日，我国新任驻华大使周浩黎（Djauhari Oratmangun）一行专访印尼-中国经济、社会与文化合作协会（LIT），并受到了该会辅导主席林吉元，副总主席周伯达、吴家财、洪培才、梁圆安，副执行主席刘正昌，总秘书长谢瀚贤，副秘书长林发振等理事的热情接待。

双方就印中两国经贸合作等共同关心的议题进行了座谈交流。

周伯达在讲话中，感谢周浩黎大使在百忙中拨空莅临印中经济、社会与文化合作协会访问，并简要介绍了该组织情况。他说，印中经济、社会与文化合作协会成立于1992年7月份，是一个非政府部门的民间组织。该组织的成立，旨在于提高我国与中国企业界的合作，其工作范围不只是在经贸方面，同时也在社会与文化方面进行合作交流，努力增进与中国的友好关系。

周伯达续称，多年来，该会在已故总主席苏甘达尼博士（Prof.DR.H.Sukamdani Sahid Gitosardjono)的领导下，为促进印中两国在各个领域的交流合作做出了积极的贡献。周伯达指出，当前印中两国关系处在不可多得的历史机遇期，相信周浩黎大使出任我国驻华大使，将促使两国在各个领域的关系取得更进一步的发展。希望周浩黎大使能多带动更多的中国企业到我国投资兴业，而印中经济、社会与文化合作协会也将尽心尽力协助大使，共同为两国企业家的投资合作牵线搭桥，为我国经济繁荣发展贡献力量。

周浩黎大使表示，很高兴莅临印中经济、社会与文化合作协会开展交流访问。同时简要介绍了日前陪同我国总统佐科威接见中国国务院总理李克强来访的一些会谈成果。

周浩黎大使指出，李克强总理在会谈中，同意提高从印尼进口更多棕榈油产品（将增加进口最低50万吨的棕榈原油），另也将扩大进口印尼的燕窝、咖啡、可可、山竹、火龙果、蛇皮果等水果产品。此外，李克强和佐科威还商谈有关清真食品和穆斯林时尚的投资合作，作为拥有大量穆斯林人口的国家，中国愿在穆斯林产品领域投资。

李克强总理在与我国副总统尤淑夫卡拉会谈时，亦答应将勉励中资企业大量使用印尼当地工作人员。印尼外劳问题被舆论炒得沸沸扬扬，甚至被政治化，尤其很多中国公民被指利用免签证的方便，在印尼非法工作，夺走当地人的工作机会。

与此同时，周浩黎大使也借此机会感谢印中经济、社会与文化合作协会多年来，为促进印中两国企业在各领域的务实合作表示感谢。希望该会今后能继续发挥好桥梁、纽带的作用，为我国的发展作出更大的贡献！

双方在亲切友好气氛中进行交流，并共进午餐后圆满结束。