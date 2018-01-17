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我国驻中国前大使苏耿谈雅万高铁

雅万高铁未能顺利进展的问题何在?

【本报邝耀章报导】印尼驻中国前大使苏耿．拉哈尔佐(Sugeng Rahardjo)本周一拜访印尼经济社会与文化合作协会，谈论中国在印尼兴建雅加达至万隆高铁的问题。

他说，雅万高铁是中国在外国第一个“一带一路”的工程，雅万高铁全长142.3公里，造价70万亿印尼盾（55亿美元），预计时速将达250公里，全程只需时36分钟，预计三年建成通车。

2016年1月21日，佐科威总统在西爪哇省瓦里尼主持了雅加达至万隆高铁的动工仪式；同年3月，印中合资财团（KCIC）与印尼交通部签署特许经营协议，雅万高铁5公里先导段许可证已发出；同年8月，印尼交通部颁发全线施工许可；10月，中印尼双方就项目融资信用结构达成一致，同年年底草签了贷款框架协议。

2017年4月印尼与中国签定了兴建雅万高铁的合作协议。该工程不需要印尼政府的保证，也不用印尼政府的预算，印尼政府只要给予许可证上的方便，及完成准备用地就可。

但该工程至今未能顺利进展，究竟有何问题？据悉该工程未能动工，主要是印尼国内的问题，比如主持该工程的财团运作不透明化，不是由懂沟通谈判协商的专业人才组成，而是由只懂火车运作的人员组成，问题是遇到困难时，没有人员去协商沟通与谈判，使该工程至今未能动工仍然停顿 ，一般民众也不知道，为何该工程一直没有进展。雅万高铁问题未解决之前，不会有新的中国工程进来。

而中国制造高铁技术已非常成熟，在技术上中国建高铁已没有技术上的问题，但兴建与运作高铁需要有很高的纪律，雅万高铁建成后，将改变印尼的现状。提高印尼的技术水平，中国负责培训运作高铁的技术人员，协助印尼兴建在其他城市的高铁。甚至在印尼设立高铁厂，兴建高铁，而后从印尼输出高铁。

在印尼一些人看中国的崛起为一个威胁，中国越强大他们越害怕，这是受到西方国家中国威胁论的影响，这是错误的看法。我们无法与中国竞争，我们已落后太多，但我们能与中国合作，藉中国的进步，提升我们的技术能力。

世界的科技在进步，我们还停留在上个世纪。我们的技术落后，也缺少谈判的人才，我们不知道我们缺少什么，需要什么？

中国看我们，在法律上未能公正公平的执行法律，我国的法律未能被树立起来，如换了一个首长法律就换了。如果有一天佐科威不再当总统，也许中国投资就进不来。印尼已失去了许多机遇，我们已比中国及其他邻国落后许多。中国现在的国民平均所得是14000美元，我国的国民平均所得还是停留在3000-4000美元之间。

中国仍然视印尼为一个友好国家，是一个可以合作的国家，中国愿意帮助印尼，透过中国在印尼的大使馆提供印尼更多的援助，但中国不会依靠印尼，若印尼一直不接受中国的帮助，中国将放弃帮助印尼。