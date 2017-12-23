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我国著名企业家、印中关系的破冰者 苏甘达尼与世长辞

【本报邝耀章报导】我国著名企业家、印中关系的破冰者、也是本报的创办人、印尼中国经济社会与文化合作协会的创办人、益沙德集团的创办人苏甘达尼博士(Prof DR H KPH Sukamdani Sahid Gitosardjono)于2017年12月21日与世长辞，享年89岁。

苏甘达尼是一位成功的企业家，他有敏锐的商业头脑，是一位白手起家、不惧怕任何的困难，一步一脚印的建立起他的商业王国。

1984年他任印尼工商会馆总主席其间，成功的与中国国际贸易促进会主席王耀庭在新加坡签署了印中直接贸易协议，间接的促成印尼与中国恢复断绝多年的外交关系。他也因此被称为印中关系的破冰者。1994年4月20日中国人民对外友好协会代表中国政府颁发“人民友好大使”给苏甘达尼博士，表彰他对促进印中关系做出巨大的贡献。

苏甘达尼博士是一位简朴、谦虚、爱国的商人，学生时代参与学生军，后参与争取印尼自荷兰统治者手中独立的民兵，1945年印尼独立时，他才17岁便成为印尼第一批公务员，他以退伍军人的身分接受印尼政府颁发大男儿英雄勋章。

1982年他当选 “印尼工商会馆”总主席，1985年连任总主席，1987-1988年任东盟工商馆总主席。

当天到丧家悼念的有数百位政商界名流，如印尼第一任总统苏加诺的家属、第二任总统苏哈多的家属、前总统哈比比、副总统尤淑.夫卡拉与夫人、工业部长艾尔朗卡．哈尔丹托、贸易部长英卡尔迪亚斯多．鲁基多、地方代表理事会主席鸟斯曼沙普达(Oesman Sapta Odang)、华社精英有李文正、徐清华、黄双安、林绵坤、郑年锦、张锦雄、吴家财、麦培满。

副总统尤叔夫卡拉在苏甘达尼的葬礼上说，苏甘达尼在各方面都成为先锋人物并有非常杰出的表现，如在企业界、酒店业、医疗服务业、教育界与建筑业等，他的归真是印尼工商界的一项损失。

工业部长艾尔朗卡．哈尔丹托在苏甘达尼的葬礼上表示；苏甘达尼担任印尼工商会馆总主席有亮丽的成绩，给他留下深刻的印象与影响。