Wednesday, May 2nd, 2018 | Posted by

我国职业拳手Daud Yordan荣获WBA轻量级冠军头衔 昨拜访印尼陈氏宗亲总会

我国职业拳手Daud Yordan（左九）与印尼陈氏宗亲总会诸理事及嘉宾们合影。

我国职业拳手Daud Yordan（左九）与印尼陈氏宗亲总会诸理事及嘉宾们合影。

 

陈伯年（左三）在俞雨龄（左一）和陈英俊（右一）陪同下赠送纪念品给Daud Yordan。

陈伯年（左三）在俞雨龄（左一）和陈英俊（右一）陪同下赠送纪念品给Daud Yordan。

 

陈伯年（左三）在陈本洋（左一）和陈英俊（右一）陪同下赠送奖金给Daud Yordan。

陈伯年（左三）在陈本洋（左一）和陈英俊（右一）陪同下赠送奖金给Daud Yordan。

 

左起：陈伯年、Daud Yordan、俞雨龄、陈英俊合影。

左起：陈伯年、Daud Yordan、俞雨龄、陈英俊合影。

 

【本报周孙毅报道】我国职业拳手Daud Yordan（陈胜利）于422日，在俄罗斯Yekaterinburg顺利击败了俄罗斯拳手Pavel Malikov，并荣获世界拳击协会（WBA）轻量级冠军头衔。

印尼陈氏宗亲总会为欢迎Daud Yordan凯旋而归，特于51日在PT.Graha Sinar Rasa办事处第5Jl.Palmerah Utara 72举行欢迎午宴。

印尼陈氏宗亲总会总主席陈伯年，秘书长陈英俊，雅加达陈氏宗亲会主席陈本洋，副主席陈杰盛和其他理事，以及印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄等出席参加。

陈伯年致欢迎词，对Daud Yordan荣获WBA轻量级冠军头衔表示热烈祝贺。他说，Daud Yordan是获得WBO亚太和WBA亚洲洲际两大组织的轻量级洲际头衔争夺战优胜者。他这次能取得傲人的成绩，不仅是为国家争光，更是为印尼陈氏宗亲光宗耀祖。希望Daud Yordan再接再厉，争取在下一次的比赛中取得更加辉煌的成绩。

Daud Yordan在讲话中，感谢印尼陈氏宗亲总会领导们的盛情款待。他说，其父亲是陈姓，虽然父亲早年去世，但他本身还十分清楚自己是姓陈。希望今后能与印尼陈氏宗亲们建立更密切的交流与联系。

据悉，Daud Yordan在轻量级拳击赛生涯中，已38场获胜，其中26次以击倒方式和3次败北。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213762

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