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我国职业拳手Daud Yordan荣获WBA轻量级冠军头衔 昨拜访印尼陈氏宗亲总会

【本报周孙毅报道】我国职业拳手Daud Yordan（陈胜利）于4月22日，在俄罗斯Yekaterinburg顺利击败了俄罗斯拳手Pavel Malikov，并荣获世界拳击协会（WBA）轻量级冠军头衔。

印尼陈氏宗亲总会为欢迎Daud Yordan凯旋而归，特于5月1日在PT.Graha Sinar Rasa办事处第5楼Jl.Palmerah Utara 72举行欢迎午宴。

印尼陈氏宗亲总会总主席陈伯年，秘书长陈英俊，雅加达陈氏宗亲会主席陈本洋，副主席陈杰盛和其他理事，以及印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄等出席参加。

陈伯年致欢迎词，对Daud Yordan荣获WBA轻量级冠军头衔表示热烈祝贺。他说，Daud Yordan是获得WBO亚太和WBA亚洲洲际两大组织的轻量级洲际头衔争夺战优胜者。他这次能取得傲人的成绩，不仅是为国家争光，更是为印尼陈氏宗亲光宗耀祖。希望Daud Yordan再接再厉，争取在下一次的比赛中取得更加辉煌的成绩。

Daud Yordan在讲话中，感谢印尼陈氏宗亲总会领导们的盛情款待。他说，其父亲是陈姓，虽然父亲早年去世，但他本身还十分清楚自己是姓陈。希望今后能与印尼陈氏宗亲们建立更密切的交流与联系。

据悉，Daud Yordan在轻量级拳击赛生涯中，已38场获胜，其中26次以击倒方式和3次败北。