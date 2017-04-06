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我国老字号餐饮设备商行“天良集团”参加

2017年第14届印尼国际食品暨酒店产品展

【本报周孙毅报道】4月5至8日，由我国PT.Pamerindo Indonesia主办的2017年第14届印尼国际食品暨酒店产品展，昨日在雅加达国际展览中心（JIExpo）

正式开幕。本届展会总展览面积达37,000平米，近50个国家和地区的1600家参展商参与本届展览。展品范围涉及：餐饮设备、客房用品、酒店会议用品、酒店设施设备等等。

由我国华社贤达、成功企业家“天良集团”总裁田锦堂领导的老字号“天良百货”商行，专营世界各国高档餐饮设备商也积极参与展览。本次展览天良集团特别将多国进口的高档餐饮具设备，包括：从奥地利进口的Paco Jet磨冰机、德国著名品牌Rational万能蒸烤箱、韩国Turbo-Air冷柜产品、法国ROBOT COUPE蔬果调理机、意大利原装进口的SIRMAN品牌锯骨机、Roller Grill烤箱炉、法国Santos品牌蔬果榨汁机、瑞士Franke家用厨房设备、美国HOBART牌洗碗机等专业餐具设备参与展出。

据悉，天良商行是创立于1935年，由田锦堂总裁父亲田蕴良先生所创办。田锦堂表示，天良这两个字，“天”是“田”的谐音，取田_良名字中第一字和最后一字；又一取义为做生意讲究“天地良心，价格公道，信誉保证”，不卖假冒伪劣产品，不坑骗顾客群众。天良最初经营日用百货、陶瓷、家用产品等，只要能想的到的东西，都可以在天良找得到，因此在Pancoran地区乃至整个椰城天良都很受市民欢迎，常来常往，络绎不绝。

如今天良商行由国外进口的从生活日用品到高档餐饮具设备、厨房用具等产品应有尽有。来自世界各国的100多个品牌、四五千种产品摆满了天良的货架。从高级餐厅用具到小型饭馆以及家用厨具，只要想的到的，就没有在天良找不到的。历经近82年的曲折发展，尤其是近30多年田锦堂先生注重与时俱进，大胆改革，天良商行发展迅速，已成为Pancoran

乃至整个椰城餐具业首屈一指、拥有多家分公司的大型生产销售企业。