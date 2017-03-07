Tuesday, March 7th, 2017 | Posted by

我国知名锁匙专业行Kenari Djaja欢庆52周年
暨举行公司新标志推介会

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左起：胡星文、胡汉文、胡锦文、胡增文主持切蛋糕仪式。

 

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Kenari Djaja商行领导层与员工们合影。

 

【本报周孙毅报道】日前，我国知名锁匙专业行Kenari Djaja商行，在该公司总部Pinangsia Raya街举行创业52周年庆典暨公司新标志推介会。

Kenari Djaja商行第一代领导层：胡汉文（Handi Buntara

Sjarifudin）、胡锦文（Arkim Buntara Sjarifudin）、胡星文（Husen Buntara Sjarifudin）、胡增文（Hendra

Buntara Sjarifudin），以及第二代领导层有胡添财（Harry Sjarifudin）、胡添运（Ferry Sjarifudin）、胡添龙（Nova Lungman Sjarifudin）、胡添虎（Nova Fuyi Sjarifudin）、胡添胜（Hendry Sjarifudin）、胡添权（Eric Sjarifudin），以及全国各地分行经理部与员工出席了庆典活动。

本次庆典及新标志推介会由胡添胜主持。他说，此次Kenari Djaja所推出的新标志，是该公司自1965年成立以来第三次更换的新标志。该标志的更换象征着Kenari Djaja商行自我创新和发展的重要性，也为了实现该公司持续发展目标及公司所有元素的新精神。

据胡增文总经理称，如今该公司的第一代领导层已开始逐渐步入老年，而该是交由第二代来接棒的时候。希望KenariáDjaja商行未来在新一代领导班子的领导下，能更好地推进公司的各项业务工作，同时不断创新发展。

与此同时，胡增文也借此机会对忠实顾客们多年来的支持，以及国内外供应商和经销商的合作，使公司能稳健发展至今52年。KenariáDjaja商号成立以来，已在全国各大城市，如：万隆、三宝垄、日惹、登巴刹及锡江等地开设分行。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177016

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