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我国知名锁匙专业行Kenari Djaja

参加2017年印尼国际建材展览会

【本报洲孙毅报道】本月17日至21日，我国知名锁匙专业行Kenari Djaja商行参加了在万登省印尼会展中心(ICE)举办的2017年第15届印尼国际建材展览会。

据Kenari Djaja总经理胡增文（Hendra Buntara Sjarifudin）指出，该公司作为印尼建筑五金市场，特别是在安全门和窗户配件领域开拓者和领先者，总是试图适应消费者的需求，并按照这种趋势继续增长。Kenari Djaja今年3月份已开始使用公司新标志，希望通过公司新标志的变化，证明Kenari Djaja是一家充满活力的公司，总是按照建筑五金市场的发展和需求移动。

Kenari Djaja起初是通过木门或是铁门安全产品发展，并且首次在这次的印尼建筑技术展介绍给大众，这两种产品得到展览会参观者的积极反应和好评。这次展览，Kenari Djaja除了促销木门和铁门，也介绍KEND 和Samsun品牌的数码门锁。对KEND数码门锁采用指纹_安全卡和密码，致以Sansung数码门锁采用蓝牙_指纹_安全卡和密码。