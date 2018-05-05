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我国成功企业家黄进益先生与世长辞 各华社领导及海内外亲友齐来吊唁

【本报周孙毅报道】我国成功企业家、华社德高望重领袖，印尼“江夏堂”黄氏宗亲总会永远名誉主席、雅加达金门互助基金会永久名誉主席、印尼福建社团联谊总会副总主席、印尼中华总商会永远荣誉主席、印尼华裔总会资深荣誉主席、印尼闽南同乡联谊会创会人之一、雅加达勿里洞同乡联谊会永久名誉主席、雅加达勿里洞建新校友会总主席黄进益先生（Budiono Widodo）于5月1日上午10时，在寓所与世长辞，享寿积润81岁。

黄进益先生祖籍福建金门县，1941年出生于印尼勿里洞。他是一位成功的企业家，也非常热心公益，乐善好施，对社会捐献无数，深得各界人士赞许。此外，黄进益更是华社重要的领袖人物，在1991年至2017年期间曾担任雅加达金门互助基金会总主席，他出钱又出力，深受金门乡亲们的敬重与爱戴。

治丧期间，来自国内外亲朋戚友，工商界和各华社贤达，梓叔同乡等，纷纷前往雅加达治丧处Grand Heaven殡仪馆101-105座吊唁，并向黄府家属致以深切慰问。

5月6日（星期日)上午8时举行告别奠礼之后，随即扶柩发引还山安葬于Kerawang San Diego Hills坟场。谨此愿黄进益先生一路走好！