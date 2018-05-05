我国成功企业家黄进益先生与世长辞 各华社领导及海内外亲友齐来吊唁
印尼中华总商会常务副总主席兼执行主席张锦雄率诸位理监事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。
印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄率理监事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。
印尼“江夏堂”黄氏宗亲总会永久名誉主席黄瑞泉、黄德新和雅加达黄氏宗亲会主席黄裕祥率宗亲们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。
雅加达金门互助基金会总主席王振坤率乡亲们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。
印尼华裔总会总主席黄德新率诸位理事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。
雅加达勿里洞同乡联谊会和雅加达肖蛇联谊会等组织理事们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。
【本报周孙毅报道】我国成功企业家、华社德高望重领袖，印尼“江夏堂”黄氏宗亲总会永远名誉主席、雅加达金门互助基金会永久名誉主席、印尼福建社团联谊总会副总主席、印尼中华总商会永远荣誉主席、印尼华裔总会资深荣誉主席、印尼闽南同乡联谊会创会人之一、雅加达勿里洞同乡联谊会永久名誉主席、雅加达勿里洞建新校友会总主席黄进益先生（Budiono Widodo）于5月1日上午10时，在寓所与世长辞，享寿积润81岁。
黄进益先生祖籍福建金门县，1941年出生于印尼勿里洞。他是一位成功的企业家，也非常热心公益，乐善好施，对社会捐献无数，深得各界人士赞许。此外，黄进益更是华社重要的领袖人物，在1991年至2017年期间曾担任雅加达金门互助基金会总主席，他出钱又出力，深受金门乡亲们的敬重与爱戴。
治丧期间，来自国内外亲朋戚友，工商界和各华社贤达，梓叔同乡等，纷纷前往雅加达治丧处Grand Heaven殡仪馆101-105座吊唁，并向黄府家属致以深切慰问。
5月6日（星期日)上午8时举行告别奠礼之后，随即扶柩发引还山安葬于Kerawang San Diego Hills坟场。谨此愿黄进益先生一路走好！
印尼广东社团联谊总会和印尼闽南同乡联谊会、印尼潮州乡亲公会等社团在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。
左起：洪明辉、谢瀚贤、周伯达、林吉元、蓝德良、吴家财出席丧礼。
左起：宋培民、张淑燕组长、赖维信、驻印尼台北经贸代表处陈忠代表、王万权等。
左起：林耀兴、黄德新、彭云鹏伉俪、黄种嘉在黄进益灵前合影。
右起：许再山、杨健昌、江安澜、黄健南、姚忠从、杨金锋、陈清慧等合影。
周健华和夫人林惠卿向黄进益先生行鞠躬礼。
傅志宽出席吊唁礼。
黄正泉（右）和高景源出席吊唁礼。
黄双安（左二）和黄双安公子Sujono向黄进益夫人庄玉花表示慰问。中间者为许志先生。
蓝德良先生向黄进益夫人庄玉花表示慰问。
印尼慈济基金会师兄师姐们在黄进益先生灵前诵经一景。
许金聪、俞雨龄、许宗鸽、郑年锦及其公子、廖扬宗出席丧礼。
陈伯年、蔡裕资、许志、林炳河、许再山、林松石等出席丧礼。
陈泳志、蔡梅丽、谢瀚贤、林吉元、陈炜贤、周伯达、吴家财等出席丧礼。
左起：郭再忠、许锦祥、卓天贵、黄一君、施锦场、梁世桢伉俪、黄德新、谭柏叶出席丧礼。 (Shang Bao/Hermawan摄）
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Posted by admin
on May 5 2018. Filed under 华社新闻
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