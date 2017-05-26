Friday, May 26th, 2017 | Posted by

我国成功企业家黄文洲伉俪
令媛秋琳小姐与李元丰君结婚礼隆重举行

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新郎新娘和双方家长及家属向全体来宾敬酒。

 

【本报周孙毅报道】5月26日（星期五）晚上7时，我国成功企业家黄奕聪先生令孙女，著名房地产商Capitol集团总裁黄文洲先生(Jimmy Widjaja)和夫人林慧鸾女士（Nelly Widjaja），在雅加达凯悦（Grand Hyatt）国际酒店大礼堂，为令媛秋琳小姐（Celine Widjaja）与李金泉先生（Herman Ramli）和夫人薛美玲女士（Regina Saridewi Surya）令郎元丰君（Keete Richard Ramli）举行结婚典礼。

婚礼隆重，贺客盈门，场面热闹。来自国内外亲朋好友，我国三军总司令Gatot Nurmantyo、政治法律与安全统筹部长Wiranto、人力发展与文化统筹部长Puan Maharani、矿业及能源部长Ignasius Jonan,前副总统Tri Sutrisno，国会议长Setya Novanto伉俪，前国军总司令Moeldoko伉俪，副警察总长Syafruddin，雅加达警察长Mochamad Iriawan,陆军参谋长Mulyono等正要，以及工商界名流和各国使节等，近千人出席酒会。与会嘉宾除了向男女双方主婚人表达诚挚祝福外，也祝福这对新人永结同心、相亲相爱、幸福美满。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183800

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