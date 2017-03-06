Monday, March 6th, 2017 | Posted by

我国成功企业家彭云鹏先生贤伉俪
令郎振森君与张稳玉小姐结婚礼隆重举行

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图为我国总统Joko Widodo及夫人（左三、六）与男女主婚人彭云鹏伉俪（左一、二）、张灵汉伉俪（右一、二）和新郎新娘合影。

 

【本报周孙毅报道】我国成功企业家，巴里多太平洋集团(Barito Pacific)总裁彭云鹏先生偕夫人张明联女士，于3月5日（星期日）晚上7时，

在雅加达Mulia国际大酒店礼堂，为令郎振森君与张灵汉先生和夫人林英莲女士令媛稳玉小姐举行盛大结婚典礼。

出席婚礼的贵宾其中有我国现任总统Joko Widodo及夫人，副总统Jusuf Kalla及夫人，第3任总统B.J.Habibie，第4任总统瓦希德夫人Shinta Nuriyah，第5任总统Megawati Soekarno Putri，印尼第6任总统Susilo Bambang Yudhoyono

及夫人，我国人协议长Zulkifli Hasan，雅加达特区省长钟万学及夫人、新加坡总理李显龙夫人何晶女士，中国驻印尼大使馆谢锋大使等，逾3000人国内外亲友出席了酒会。婚礼隆重，贺客盈门，场面热闹。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176867

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