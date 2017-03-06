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我国成功企业家彭云鹏先生贤伉俪

令郎振森君与张稳玉小姐结婚礼隆重举行

【本报周孙毅报道】我国成功企业家，巴里多太平洋集团(Barito Pacific)总裁彭云鹏（Prajogo Pangestu）先生偕夫人张明联（Harlina Tjandinegara /Lien）女士，于3月5日（星期日）晚上7时，

在雅加达Mulia国际大酒店礼堂，为令郎振森（Baritono Prajogo Pangestu ）君与张灵汉（Johannes Setiawan）

先生和夫人林英莲（Catharina Setiawan）女士令媛稳玉（Maria Jennifer

Setiawan）小姐举行盛大结婚典礼。

1. 我国现任总统Joko Widodo及夫人，副总统Jusuf Kalla及夫人，第3任总统B.J.Habibie, 第4任总统瓦希德夫人Shinta Nuriyah,

第5任总统Megawati Soekarno Putri,印尼第6任总统Susilo Bambang Yudhoyono

及夫人，前任副总统Boediono,我国人协议长Zulkifli Hasan,雅加达特区省长钟万学及夫人，警察总长Tito Karnavian, 海事与能源统筹部长Luhut Binsar

Panjaitan、国家发展与策划部长Bambang Brodjonegoro

、人类发展与文化统筹部长Puan Maharani

、司法人权部长Yasonna Laoly、海洋与渔业部张Susi Pudjiastuti、工业部长Airlangga Hartarto、信息与通讯部长Rudiantara、贸易部长EnggartiastoáLukito、公共工程与住房部长Basuki Hadimuljono、土地与空间规划部长Sofyan Djalil、新加坡总理李显龙夫人何晶女士，中国驻印尼大使馆谢锋大使，我国国民民主党（Nasdem）总主席Suryo Paloh,中央银行行长Agus Martowardojo，以及各国使节，国会议员，工商界名流，梓叔同乡等，逾3000人国内外亲友出席了酒会。婚礼隆重，贺客盈门，场面热闹。

晚宴上，与会嘉宾们均分别向新郎新娘及双方家长表示美好祝福，并祝愿这对新人恩爱美满，白头偕老，早生贵子。