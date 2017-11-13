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我国德高望重华文教育老前辈

何灿濂老师传记《牵牛花》新书发布会隆重举行

【本报周孙毅报道】11月12日，我国德高望重华文教育老前辈，印尼锡江哈山努丁大学教授、印尼广肇总会会歌作词曲者何灿濂老师传记-《牵牛花》新书发布会，在雅加达广肇会馆隆重举行。

中国驻印尼使馆文化处参赞周斌，锡江哈山努丁大学孔子学院印方院长Prof.Drs.Burhanuddin Arafah、中方院长陶暹光教授，印尼广肇总会副总主席黄贤安，印华作协副主席许鸿刚，副监事长陈诵林（兼筹委会主席），雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰，本报副社长邝耀章，印尼拓展教育基金会会长吴能彬博士，锡江旅椰同乡联谊会主席杜华水，名誉主席杜天山等，近百人出席。

筹委会主席陈诵林致辞，代表新书发布会筹委会欢迎并感谢来宾们拨冗出席。对广肇总会无私借出其会所举行发布会表示感谢！他说，何老师自传《牵牛花》是一本宣扬一代老华人的爱国、爱民族、爱家乡，关心教育的精神，而不是表现个人优势的传记。希望通过该自传，我们可以走进何老师的精神世界，也通过这本书，让我们知道他的艰辛奋斗史。这是一本传记，更是一本励志人生的好教材！

何灿濂老师致辞称，其实早在几年前，就已经有写自传的意愿，但一直没有办法实现。感谢各位作者朋友的支持和参与，使到这本新书得以顺利出版。与此同时，何老师也决心将在有生之年，为大众的教育事业和社会的公益付出更大的力量，以回报所有对他关怀和爱护的人。

何老师指出，《牵牛花》这本传记主要是给后代、学生、年青人一个人生的交代，给他们留下一个希望和一份爱，让他的希望和爱，融入他们的心怀，激发他们朝光明的方向前进。

周斌参赞致辞，代表中国大使馆对何老师几十年如一日在推广汉语教学方面的努力表示感谢，对传记《牵牛花》一书的发布会表示祝贺。同时对何老师为中国南昌大学与哈山努丁大学合作建立孔子学院做出了贡献表示高度赞赏。希望何老师与其他老师们能继续努力，为促进两国人民的理解和友谊做出更积极贡献！

Prof.Drs.Burhanuddin Arafah与陶暹光教授和黄贤安分别致辞，对何老师多年来为推进汉语教学和华文教育在南苏拉威西省和北苏拉威西省的推广和发展，致以万分谢意和崇高的敬意。

陶暹光表示，何老师在锡江市是一位成功的商人，同时又是一位德高望重的华文教育老前辈。在创业、拼打过程中，虽然艰辛困苦，他始终保持着华人的品德和美德，为传播中华文化，加强中印尼两国人民的友谊和教育合作、促进两个民族的和睦相处和谐发展，呕心沥血，孜孜不倦。为两国的友谊和教育往来架起了一座友谊桥梁。

Prof.Drs.Burhanuddin Arafah致辞称，能认识并进而亲密接触何老师夫妇，实在是他一家人之幸。他说，何老师是一个并不望回报或为了个人利益的人，他只希望作为协调的创导人，能为哈山努丁大学之汉语教学与中国文化之发展尽力。与此同时，Burhanuddin也代表哈山努丁大学孔子学院全体教师向何老师送上一份崇高的敬意和满满的祝福，更祝已86岁高龄的何老师身体安康、阖家幸福，永远是大家学习的好榜样好楷模。

雅加达慈济学校望西老师也就何老师自传作书评，对何老前辈在商海博击几十年后，在晚年又投身文化交流与公益事业，这是很值得我们敬佩并学习的地方。

最后，筹委会也为何老师庆祝86岁生日，在一片温馨愉快气氛中圆满结束。