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感恩社会各界10年来支持与赞助 印尼慈济“大爱电视台”举办2017年春节晚会

【本报周孙毅报道】为了感恩社会各界与赞助商10年来的支持与爱护，同时迎接2017丁酉年新春佳节的来临，印尼慈济“大爱电视台”于1月14日晚，在PIK慈济静思堂隆重举办一场春节晚会。印尼慈济基金会执行长刘素美，副执行长郭再源伉俪，大爱电视台台长陈廼士，来自马来西亚80位实业家，椰城步步高晨运联谊会、逍遥晨运队、印尼书法家协会、巴眼亚比中华公学华西宁校友联谊会、印尼中华俱乐部等社团及慈济师兄师姐，近800人欢聚一堂，喜迎新春。

陈廼士台长在晚会上致辞，感谢与会嘉宾在百忙中拨冗出席大爱台举办的春节晚会。他说，此次大爱台在春节即将来临之前举办春节晚会，旨在感恩大爱台观众们、大爱之友、赞助商和社会大众这10年来对大爱台的支持与爱护。希望借此春节晚会活动，让大家一起把善心传达出去。

陈廼士指出，大爱电视所制播的新闻及节目，着重在为时代作见证，为慈济写历史。取材清新，希望既报且导，引导观众看得更真，想得更深。大爱台坚持以“深耕人文、见证慈悲”作为节目制作的原则和理念，让更多人懂得谦虚的知识，启发人生价值，也让儿童从小就有品德教育，懂得孝顺，报答父母恩。

此外，大爱台的节目也报导出在实际生活中更以勤俭朴实努力奋斗，助人为快乐之本，改变恶习转为正面的人生观。大爱电视也透过环保节目，让社会大众知道更多爱惜地球的保护法，能与大地共生息。希望将垃圾变黄金、黄金变爱心，爱心化清流，清流绕世界，让地球更亮丽。

陈廼士补充说，一个有正面作用的电视台，当然值得一直播放下去，所以希望各位大德和赞助商今后能继续鼎力支持大爱台。更重要的是，上人证严法师曾开示，让我们得到心灵成长，开启智慧，懂得为彼此付出，为社会付出一份力量，让社会祥和，和平相处，教富济贫，国泰民安，启发人人向善，成就一个爱的循环。与此同时，陈廼士也借此机会向大家拜个早年，恭祝大家新年快乐，万事如意，生意兴隆，身体安康。

整场联欢会的节目丰富多彩，歌曲、舞蹈、器乐等各类节目精彩纷呈。丹格朗民望学校舞龙舞狮表演拉开了晚会的序幕，飞龙舞动全场，醒狮震撼观众，瞬间点燃了全场热情。

这次活动，值得一提的是，印尼书法家协会辅导总主席、东盟榜书研究院院长胡素丹，以及东盟-中国书画家联合总会总主席、世界榜书联合会印尼分会主席阮渊椿分别在会上泼墨挥毫。时当丁酉鸡年来临之际，阮渊椿现场画出一幅“鸡体”画，配合胡素丹的书法作品“机”字，象征金鸡报春，机不可失的意思。之后，在曾国奎师兄的主持下将此作品进行拍卖，最终由马来西亚实业家陈顺福先生以2亿8000万盾得标。拍卖所筹资金将充作大爱电视基金。

该春节晚会直到晚上10时许，在一片欢乐愉快气氛中圆满落幕。