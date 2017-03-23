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必利达国民三语学校与广西柳州城市职业学院签署合作协议

“柳州城市职业学院必利达分院”5月中旬正式挂牌

【本报周孙毅报道】 3月23日，雅加达必利达国民三语学校与中国广西柳州城市职业学院，在Pos Duri Raya街23-29号必利达幼稚园学校礼堂,就设立中国柳州城市职业学院印尼必利达分院举行签署合作协议。

必利达学校董事长饶兴生，秘书长郭爱珍，副董事长饶顺伟伉俪，顾问郭惠珍，来自广西柳州城市职业学院国际教育学院副院长喻馨锐、学院系主任唐子蛟、经济贸易系李谦、教务处陈柳艳，雅加达新华校友会主席王振传，华中校友会理事长张丽玉，华中62年届同学们，华中教师联谊会主席陈友正老师，印华妇女部主席陈泗云，印华论坛主席余麦风伉俪，印中经济社会与文化合作协会文娱部主任麦清河等，以及学校师生逾百人出席见证签约仪式。

喻馨锐在讲话中称，广西柳州城市职业学院自2004年与必利达学校建立合作关系至今已有13年之久。她说，为了进一步拓展印尼项目合作，推动柳州城市职业学与印尼必利达国民三语学校国际化人才培养工作，该学院与必利达学校于2016年9月22日签订了关于成立“柳州城市职业学院印尼必利达分院”的合作协议。双方也就联合设立“3+2”五年一贯制大专班及“2+1”大专班达成了合作协议。

喻馨锐补充说，这次到访印尼，旨在与必利达学校领导们共同商讨如何派遣师资过来培养学生选择专业方向课程。希望通过此分院的设立，能使中印尼双方学生在文化学习，各方面专业都有所交流，促进两国关系更加友好。

饶兴生董事长致辞，对喻馨锐副院长一行人来访，还有各社团领导拨冗出席见证签约仪式表示感谢。希望通过上述两种办学模式在必利达招收“会计”、“国际贸易务实”、“动漫制作技术”的专业学生。

“3+2”五年一贯制大专班。学生在完成中专阶段三年学习并通过柳州城市职业学院测评后，再由必利达学校组织学生参加柳州城市职业学院的入学综合素质考核，考核合格，学生升入柳州城市职业学院相关专业就读两年大专。

“2+1”大专班。学生在中专第三年由柳州城市职业学院人才培养，在必利达学校学习6个月至一年的中文，中专毕业后，由必利达学校组织学生参加柳州城市职业学院的入学综合素质考核，考核合格，学生升入柳州城市职业学院就读两年大专，大专第三年回印尼企业顶岗实习。