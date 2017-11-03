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德不孤必有邻──印度尼西亚孔教最高理事会副主席

张锦泉先生一行访问四海孔子书院

2017年10月29日，持续几日的雾霾被一场大风吹散，天朗气清，阳光明媚，似乎也欢迎着客人的到来。上午九时，印度尼西亚孔教（儒教）总会一行顺利到达四海孔子书院并进行了半日的交流访问。

来访的嘉宾由印尼孔教最高理事会副主席张锦泉先生带领，随访的贵宾有印尼建国大学副校长苏大明先生、印尼数码媒体首席执行官郭汉明先生、印尼中小企业政府助理黄玮荃先生、杨梅花女士、李淑芳女士、梁月萍女士。

四海孔子书院冯哲院长为客人们介绍了四海孔子书院，请客人观看了丙申年礼乐祭孔纪录片，以了解书院的历史、现状发展。

此后，冯哲院长以《书院，一个来自中国文化的美丽隐喻》为主题，分享了书院是中国文化实践之地的理念。书院用自然庭院式的生活诠释中国文化，故而书院的环境不仅仅是外部的生存空间，也包含教育的功能，如树木、流水等环境可令人产生平和的心态等等，这就是所谓的“境教”，也是不言之教。再者，书院的教育也不仅仅是知识的积累，更重要的是德性的养成，所以书院有习劳课程，比如刷碗、打扫教室和庭院等，使学生们在力所能及的劳动中培养自己的劳谦之德。同时，书院提倡学习经典，开设经籍课。课上，学生们以“平上去入”四声为原则，根据传统读书法来诵读《四书五经》等传统文化典籍，书声琅琅，古意盎然。此外，书院重视礼乐之教，这主要体现在祭孔典礼上。每年的9月28日是孔子诞辰纪念日，书院师生每年此日进行隆重盛大的祭孔典礼。香烟袅袅，钟声悠悠，师生穿着礼服向夫子敬献雩舞、武舞和佾舞，象征着生机与阴阳之道，表达着我们对夫子最深沉的敬意。经籍礼乐之外，六艺之教也是书院教学的重点，诸如古琴、射艺等等，也都是学生的必修课。 听完报告，印尼孔教最高理事会副主席张锦泉先生说百闻不如一见，书院让他震撼，很了不起，书院的礼乐祭孔是他所见之最隆重庄严的。

在之后简短的座谈会上，印尼建国大学副校长苏大明先生说：“我从小就是在夫子的教育下长大，无论是处理家庭之事，还是求学、经商，都坚持着夫子的原则。”同时他对书院的知行合一的教学理念表示深刻的认同。谈及书院，苏先生说：“我看到书院不仅重视经典的学习，更加有现代意识，主动将传统文化与现代科技结合，这是很好的。只有这样，儒学才不会为当代年轻人所抛弃。”对此，冯哲院长也很赞同，并风趣地说：“如果夫子生活在当代，一定是科技互联网的高手。人文日新是儒家永恒的精神。”

印尼数码媒体首席执行官郭汉明先生更为关心书院的宣传，为书院出谋划策，说：“建议书院通过网站、社交网络、海报等方式多与社会接触，将传统文化向外传播。”冯哲院长表示赞同，也认为传统文化一定要走出山村。 张锦泉先生询问了书院的发展历史，希望从中吸取经验，在印尼也办一家孔子书院，更好地传播夫子之教。冯哲院长详细地介绍了书院的发展历程，并鼓励张先生拿出“夫子一般的勇气”。冯哲院长同时表示，对儒家文化的传播，书院会尽最大努力为印尼未来书院的老师提供儒学经典的培训。 会后，冯哲院长又带领客人们参观了书院的教室和宿舍。冯院长为大家讲解了黑板上的古文，并再次介绍了书院的教学方法。此后，客人们漫步山路并在百合素食就餐。 愉快的访问结束了，客人们带走的是对儒家教法知行合一的深刻理解，对书院修身的理念及教学方法的认同。期待印尼孔子书院尽快落成，期待印尼的宗教对话成为世界走向和平与和谐的榜样。