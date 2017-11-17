Friday, November 17th, 2017 | Posted by

廖省洛干希列县四角芭
Cikditiro学校修建完毕举行落成启用典礼

 

四角芭Cikditiro学校修建后焕然一新。

四角芭Cikditiro学校修建后焕然一新。

 

左六七： 苏江山_施能球_洪祖福等学校理事合影。

左六七： 苏江山_施能球_洪祖福等学校理事合影。

左起：蔡赐谋_ 苏江山_洪祖福_ 当地教育局代表_施能球共同主持剪彩仪式。

左起：蔡赐谋_ 苏江山_洪祖福_ 当地教育局代表_施能球共同主持剪彩仪式。

 

【本报周孙毅报道】位于廖省洛干希列县（Kab.Rokan Hilir)四角芭（Pulau Halang Muka）的Cikditiro学校，由于早期用木板建成的校舍长年遭受风雨的侵蚀，年久失修，导致学校建筑物及各项设备破旧不堪，无法再给予学生们提供一个良好的学习环境。后来，经过Cikditiro学校负责人施能球等当地有心人士屡次协商之后，决定修建一所更为完善的学校。由施能球负责整个重建工程。

鉴于该校的重建需要庞大的资金，在旅椰乡亲施子洋的牵头号召下，得到了广大乡亲和社会热心人士的高度重视并纷纷伸出援助之手，为该校的早日重建慷慨解囊，大家有钱出钱，有力出力，共襄盛举。

该校于20151123日开始重建，经过大约两年的时间，终于今年1022日宣告竣工，并于117日举行落成启用典礼。

施能球在落成典礼上致辞，感谢广大热心乡亲的积极响应，大家无私奉献，让这所学校得以重建起来。希望该校今后能提供当地学子们一个良好的学习环境，进一步提高“四角芭”的教育教学质量。

现任Cikditiro学校基金会理事蔡赐谋（Sanusi）致辞，对重建工委会主席施能球及热心乡亲，包括：洪祖福_苏江山陈荣辉 洪祖达 PT.Jarum Mas Indonesia 许宗鸽刘和平洪祖南张福财洪我良陈福利洪祖彬洪亚顺张梓清张连顺翁庆村洪祖龙陈绪土施能崇洪荣徽刘秀泉柯威煌（已故）许基南康进良洪国文洪朝沙洪允城何清俊等热心乡亲的鼎力支持与帮助，使到学校得以顺利重建，致以万分谢意和崇高的敬意。

此外，蔡赐谋也代表学生家长对洪祖福乡亲每年给予经济困难学生们提供助学金，表示衷心感谢。

洪祖福代表全体赞助商致辞，对四角芭Cikditiro学校顺利重建表示热烈祝贺。感谢重建工委会主席施能球等热心人士的积极参与，使到重建工程能如期顺利完成。希望该校在基金会诸理事的英明领导下，能够为当地的教育事业做出贡献，把学校办得有声有色。

据悉，目前该校学生有300多人。该校基金会辅导主席团为施能球_ 洪我良_ 洪祖福_ 苏江山_ 陈荣辉。基金会主席蔡赐谋，副主席刘基泉，财政施能发等。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198435

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