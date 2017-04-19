Wednesday, April 19th, 2017 | Posted by

庆祝萧氏一世祖萧何公圣寿
印尼萧氏宗亲总会举行祭祖仪式

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前左三起：萧诚源、萧祥鸿、萧肇炫、萧伟鸿等虔诚祭祖一景。（周孙毅摄影）

 

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萧氏宗亲们祭祖后合影。前左三起：萧伟鸿、萧诚源、萧乐凯、萧肇炫、萧祥鸿、萧国盛（前右一）等。

 

【本报周孙毅报道】 4月18日（农历三月廿二日），印尼萧氏宗亲总会在雅加达Duri Kosambi Jl.Kresek Raya Komp. Green Lake City Ruko Sentra Niaga Blok L No.10举行萧氏一世祖萧何公圣寿祭祖仪式。

此宗亲会总会长萧肇炫，副总会长萧伟鸿、萧国盛，秘书长萧敏威，副秘书长萧晶华，财政萧乐凯，青年团萧世平，来自新加坡萧氏总会永远名誉主席、世界环球萧氏宗亲恳亲大会创办人萧诚源，以及占碑萧氏宗亲会会长萧祥鸿，副会长萧瑞明等宗亲踊跃出席了祭祖仪式。

该祭祖仪式简单而庄严，在萧诚源宗长的主持下，先后举行了一系列祭拜仪式。

据萧肇炫总会长表示，今天欣逢萧氏一世祖萧何公圣寿之际，而举行祭祖仪式，旨为缅怀祖先功绩，让子孙尽孝和发扬孝道，以及感恩先贤贡献，同时也让后辈们从中学习百善孝为先的传统美德。

萧肇炫续称，明年印尼萧氏宗亲总会将承办“第11届环球萧氏宗亲恳亲大会”。希望届时能得到广大宗亲的积极参与和支持,大家心连心，互助合作，将这场具有国际性意义的恳亲盛会办好，共襄盛举。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180629

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