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庆祝印尼国庆节72周年

万隆中国城由市长主持开幕礼

20／8-17晚，在庆祝印尼国庆节72周年的伟大节日里，万隆市民高兴见证位于寺庙街（ji.kelenteng no.41 Bandung)的大众福利协会会所（Permaba)成为万隆中国城（China Town Bandung).由万隆市长李德宛（Ridwan Kamil)伉俪亲临主持隆重的开幕礼。

市长大人在当天下午先在芝巴达街（jl.Cibadak )的大众饮食夜市主持开幕仪式和宣布陆娜村成为包容模范村。

(Kampung Toleransi Umat Beragama)市长希望万隆各地区的各宗教居民互相包容，和平相处，让万隆和平大都会的称号保持永恒，旅客喜欢来花城万隆旅游。

接着由华裔瑞狮队带路500 米敬送市长团员到达万隆中国城内主持开幕仪式。

市长在进门时刻，得到学生安格隆竹筒队和鼓队音乐迎宾队进场，鞭炮声热烈迎接贵宾。

中国城大众协会（Permaba)总主席Alexander Tj.和中国城总经理Lucky Tj.副总经理Teddy L.等理事热情接待，为开幕式剪彩。

在场已来到国会地方议员，西爪哇民族融合论坛主席，万隆前市长夫人Popong女士，万隆旅游局代表Nanang Sodikin,地区军警民政官员,Permaba 创会元老等理事，华社代表等，民众等共500 ,人聆听主办单位领导，市长等官员的欢迎词与祝贺词。

Alexander Tj.说明Permaba 创会历史与协会的使命与任务。成立于1938 年的协会Permaba是大众福利机构。接受万隆市长李德宛和旅游局的建议 成立中国城。象征印尼多元文化 ，建国五项原则的象征。在迎接国庆节72周年大喜日子的献礼。感谢万隆市长与西爪政府各部门领导的支持与帮助。万隆旅游局代表祝贺万隆中国城良好地发展。

万隆市长强调团结一致，统一的印尼国家是大家的任务，万隆市各领域得到冠军，希望大家努力保持万隆市的荣誉。

万隆中国城的建立和将来的各名称的旅游景区，能推动万隆旅游事业的良好发展。

接着，市长宣布万隆中国城正式开幕 ，举行切同朋饭平安仪式。宾主同祝贺 。来宾们欣赏娱乐节目和尝试中国城内各种饮食，万隆中国城顺利开幕，祝贺万隆新旅游景区迎来各国，地区的旅客。

万隆 旺君报道