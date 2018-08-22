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庆国庆迎佳节印尼安溪福利基金会会所献爱心

庆国庆迎佳节印尼安溪福利基金会会所献爱心 扶贫济困，助人为乐，关爱社会是我们中华民族的传统美德。为庆祝印度尼西亚建国73周年和伊斯兰教Idul Adha佳节，印尼安溪福利基金会于8月19日星期日在其会所Jl.Kebahagiaan No 54 Jakarta Barat分发四百份爱心礼包给当地居民奉献节日祝福。 8月19日一大早安溪公会领导廖扬宗黄连顺，周金泰，陈清慧，林新煌，林汉忠，李仙娘，李秀娘，陈伯熙，李培伍，周贤国等到达会所，精心准备当天的慈善活动，八点许当地镇领导，警察和保安赶到现场安排村民们高兴的排队领取礼品。

镇领导代表居民们对安溪公会的爱心行动表示由衷感谢，祝愿大家都能过个快乐佳节，平安幸福！安溪公会领导表示历年来都有举办类似活动，逢年过节分发米粮，关怀弱势群体，减轻贫民们的负担，拉近族群关系，促进社会和谐。希望通过此次活动能够减轻友族贫民过节负担，共度美好佳节！ 分发活动在镇领导，警察，社会人士和安溪公会领导代表性的把礼物分给村民并合影后，印尼安溪公会乡亲们把一份份爱心包裹发送给村民们，发放工作有系进行并圆满完成。 (奚斯 供稿图)