Wednesday, August 22nd, 2018 | Posted by

庆国庆迎佳节印尼安溪福利基金会会所献爱心

安溪公会乡亲合影

安溪公会乡亲合影

 

安溪公会领导和镇领导警察分发礼物给村民们

安溪公会领导和镇领导警察分发礼物给村民们

 

廖扬宗黄连顺和镇领导合影

廖扬宗黄连顺和镇领导合影

 

安溪公会乡亲在礼物前合影

安溪公会乡亲在礼物前合影

 

分发礼物现场

分发礼物现场

 

安溪公会乡亲在礼物前合影

安溪公会乡亲在礼物前合影

 

廖扬宗等乡亲和警官亲切交谈

廖扬宗等乡亲和警官亲切交谈

 

分发礼物现场

分发礼物现场

 

分发礼物现场

分发礼物现场

 

分发礼物现场

分发礼物现场

 

分发礼物现场

分发礼物现场

 

庆国庆迎佳节印尼安溪福利基金会会所献爱心 扶贫济困，助人为乐，关爱社会是我们中华民族的传统美德。为庆祝印度尼西亚建国73周年和伊斯兰教Idul Adha佳节，印尼安溪福利基金会于819日星期日在其会所Jl.Kebahagiaan No 54 Jakarta Barat分发四百份爱心礼包给当地居民奉献节日祝福。 819日一大早安溪公会领导廖扬宗黄连顺，周金泰，陈清慧，林新煌，林汉忠，李仙娘，李秀娘，陈伯熙，李培伍，周贤国等到达会所，精心准备当天的慈善活动，八点许当地镇领导，警察和保安赶到现场安排村民们高兴的排队领取礼品。

镇领导代表居民们对安溪公会的爱心行动表示由衷感谢，祝愿大家都能过个快乐佳节，平安幸福！安溪公会领导表示历年来都有举办类似活动，逢年过节分发米粮，关怀弱势群体，减轻贫民们的负担，拉近族群关系，促进社会和谐。希望通过此次活动能够减轻友族贫民过节负担，共度美好佳节！ 分发活动在镇领导，警察，社会人士和安溪公会领导代表性的把礼物分给村民并合影后，印尼安溪公会乡亲们把一份份爱心包裹发送给村民们，发放工作有系进行并圆满完成。 (奚斯 供稿图)

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=223416

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