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广西自治区侨联及企业代表团访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】8月10日，中国广西自治区侨联及企业代表团一行14人，在广西自治区侨联经济科技部部长赖奕武的率领下拜访了印尼中华总商会，并受到副总主席陈伯年、王振坤，资深永远荣誉主席翁钰莺资深顾问杨秉书，秘书长周维梁等理事的欢迎。

陈伯年致辞代表印尼中华总商会对赖奕武部长率团来访表示欢迎，并介绍了印尼经济和社会发展状况。他说，当前，印中两国关系正处在历史最佳时期，两国高层互访频繁，在经济和文化领域的合作也日益密切。

陈伯年表示，去年5月份，印尼西爪哇省省长阿赫玛德·赫里亚万（Ahmad Heryawan）率代表团访问了广西，并签署了西爪哇与广西缔结友好关系协议书。双方通过建立友好关系，在经贸、汽车、旅游、农业和文化教育等多方面加深合作。此外，设在西爪哇省勿加西县的中国·印尼经贸合作区已建成，这是由广西农垦集团承建，是中国商务部批准设立的19个境外经贸合作区之一，也是广西设在境外的第一个经贸合作区，这代表着印尼与广西的合作上了一个新台阶。

陈伯年续称，印尼中华总商会非常欢迎，也希望赖奕武部长今后能够多带团，带中国企业家，专家们到印尼走访，考察，交流。印尼中华中华总商会将一如既往，扮演好双方合作的桥梁，为来自中国企业家朋友们提供必要的信息，法律法规咨询等相关服务。

赖奕武在讲话中，感谢印尼中华总商会诸领导的热情接待。他说，这次来印尼考察，主要是服务“一带一路”战略，帮助广西企业走向东盟，促进双方企业合作共赢。这次随团出访的成员，其中有9位企业家，涉及电气、食品、旅游、互联网电商、水果贸易等行业，希望通过这次出访，能找到良好的合作商机。

与此同时，赖奕武也就今后双方的合作交流提出三点建议：一是增加人员往来；二是加强双方信息交流互通；三是充分发挥商会的服务平台作用，真正为双方企业投资合作提供便利。

广西自治区侨联办公室副主任刘勇、玉林市侨联副主席陈毅南、南宁市侨联副调研员蔡晓健、南宁华商会常务副会长杨雪莲等随团出访。

双方代表在亲切友好气氛中进行交流座谈，并互赠纪念品后圆满结束。