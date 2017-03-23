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广西梧州市代表团昨拜访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】3月22日，中国广西梧州市代表团人一行6，在广西梧州市委员会蒋海东副书记的率领下拜访了印尼中华总商会，并受到商会副总主席陈伯年，秘书长周维梁，资深顾问杨秉书，副主席陈社栋等理事的热情接待。

陈伯年副总主席在致辞中，对蒋海东副书记率团来访表示热烈欢迎，并介绍了我国基本概况。他说，印中两国是隔海相望的友好邻邦，两国人民的友谊源远流长。近年来，两国的经贸合作成果丰硕，双边贸易投资稳步发展，中方提出的共建21世纪海上丝绸之路倡议与印尼方全球海洋支点战略构想高度契合，具有广泛的共同利益，为深化双边经济合作带来难得机遇。

陈伯年希望通过蒋海东副书记此次的到访，能增进双方彼此间相互认识与了解，加强交流与联系，也欢迎广西梧州市企业家们多来印尼考察、交流、投资，印尼中华总商会愿在印中经贸交流中搭建一座信息交流、经贸合作的桥梁。

蒋海东副书记在讲话时，对印尼中华总商会诸理事的热忱接待表示感谢，并简要介绍了梧州市概况。与此同时，蒋海东还向大家推介了梧州市的六堡茶产业。六堡茶产业是梧州的传统优势产业，具有千年历史，文化底蕴厚重，一直来获得东南亚地区消费者喜爱。喝六堡茶除具有其他茶类所共有的保健作用外，更具有清热润肺、明目清心，帮助消化，消滞去积的功效。

蒋海东续称，近年来，随着“一带一路”国家战略，加速推进，梧州的发展迎来千载难逢机遇，并以开放包容胸怀，欢迎海外企业到梧州市观光、投资、创业，发展共赢。

双方在一片亲切气氛中相互交流并互赠纪念品后圆满结束。