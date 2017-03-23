Thursday, March 23rd, 2017 | Posted by

广西梧州市代表团昨拜访印尼中华总商会

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陈伯年副总主席（右六）在双方代表的陪同下代表印尼中华总商会赠送纪念品给蒋海东副书记。

 

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蒋海东副书记（左五）赠送纪念品给印尼中华总商会由杨秉书代表接收。

 

【本报周孙毅报道】3月22日，中国广西梧州市代表团人一行6，在广西梧州市委员会蒋海东副书记的率领下拜访了印尼中华总商会，并受到商会副总主席陈伯年，秘书长周维梁，资深顾问杨秉书，副主席陈社栋等理事的热情接待。

陈伯年副总主席在致辞中，对蒋海东副书记率团来访表示热烈欢迎，并介绍了我国基本概况。他说，印中两国是隔海相望的友好邻邦，两国人民的友谊源远流长。近年来，两国的经贸合作成果丰硕，双边贸易投资稳步发展，中方提出的共建21世纪海上丝绸之路倡议与印尼方全球海洋支点战略构想高度契合，具有广泛的共同利益，为深化双边经济合作带来难得机遇。

陈伯年希望通过蒋海东副书记此次的到访，能增进双方彼此间相互认识与了解，加强交流与联系，也欢迎广西梧州市企业家们多来印尼考察、交流、投资，印尼中华总商会愿在印中经贸交流中搭建一座信息交流、经贸合作的桥梁。

蒋海东副书记在讲话时，对印尼中华总商会诸理事的热忱接待表示感谢，并简要介绍了梧州市概况。与此同时，蒋海东还向大家推介了梧州市的六堡茶产业。六堡茶产业是梧州的传统优势产业，具有千年历史，文化底蕴厚重，一直来获得东南亚地区消费者喜爱。喝六堡茶除具有其他茶类所共有的保健作用外，更具有清热润肺、明目清心，帮助消化，消滞去积的功效。

蒋海东续称，近年来，随着“一带一路”国家战略，加速推进，梧州的发展迎来千载难逢机遇，并以开放包容胸怀，欢迎海外企业到梧州市观光、投资、创业，发展共赢。

双方在一片亲切气氛中相互交流并互赠纪念品后圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178422

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