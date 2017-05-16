Tuesday, May 16th, 2017 | Posted by

广西侨联代表团
谭斌主席率团访印尼中华总商会

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双方代表合影留念。（周孙毅摄影）

 

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薛天增（右六）赠送纪念品给谭斌主席。

 

【本报周孙毅报道】 5月16日，中国广西侨联代表团一行4人，在广西侨联谭斌主席的率领下拜访了印尼中华总商会，并受到薛天增副总主席，资深永远荣誉主席翁钰莺，资深顾问杨秉书，秘书长周维梁，副秘书长陈泳志等理事的热忱接待。双方进行了友好交流座谈。

薛天增在致辞中，代表印尼中华总商会对谭斌主席一行人来访表示欢迎，并介绍了有关印尼经济社会发展的基本情况。他说，印尼与中国是隔海相望的友好邻邦，近年来两国已在广泛的领域建立了互利的合作关系。希望通过谭主席此次来访，能进一步加强双方之间的交流与合作，积极推动广西企业界前来印尼投资兴业，印尼中华总商会愿成为印中两国之间一座信息交流，经贸合作的桥梁。

谭斌主席致辞，感谢印尼中华总商会诸理事的热情接待。他说，此次访问旨在拜访印尼中华总商会诸位商家，通过进一步的交流，促使双方今后有更多交流合作投资项目的对接。欢迎印尼中华总商会诸位领导，在方便的时候组织一些印尼商人到广西考察访问，寻找合作商机，共谋发展。

双方在亲切友好气氛中进行交流，并互赠纪念品后合影。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182886

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