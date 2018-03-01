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广化一乘禅寺春节团拜 1500佛教善信热烈参加

【本报讯】广化一乘禅寺（Wihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Centre）春节团拜聚会于25日举行，远近十方善信估计有1500热烈参加。这次春节期间也同时举办了系列庆祝活动，其中有为儿童举办的春节活动；这儿童春节活动的举办主要在于系起儿童家长们、礼拜学生、老师们、修道士等之间的交流聚会。此乃广化一乘禅寺副住持释定净大和尚所供称。他接着表示：“广化一乘禅寺通过礼拜儿童教学的平台，有望能教出品德优良的学生，他们能够感受并意识到日常生活上的相互弥补，从而可达成的和谐大同社会”。

今年的春节团拜聚会也举行一场由Yasa Paramitha Singgih和RezaAlexanderWT.主讲，并由FebrianTamansjah主持的讲座会─“了解并认识自己”。以此，更深入了解自己，从而，启发并挖掘自身的潜能，使能尽量发挥对自己、家庭、社会乃至国家的所受益。FebrianT.如是表示。

广化一乘禅寺春节团拜盛会还有其他余兴，诸如击鼓、瑞狮、歌舞等。且最重要的目的主要还是传达佛教教义；以爱心关照社会的日常生活。