Thursday, February 15th, 2018 | Posted by

广化一乘禅寺“多元文化中分享爱心”为主题
举办捐血活动和分发春节爱心礼包

广化一乘爱心关怀组主任何传星(中)曾率队前往雅加达西区PetakSingkian（Tangki）的ManggaBesar第五街269号的广化寺。

广化一乘爱心关怀组主任何传星(中)曾率队前往雅加达西区PetakSingkian（Tangki）的ManggaBesar第五街269号的广化寺。

 

广化一乘爱心关怀组（EkayanaPeduli）和雅加达红十字会合作下举行捐血活动 蔡长建 (Johnny右二 ) 和 Husein (右)。

广化一乘爱心关怀组（EkayanaPeduli）和雅加达红十字会合作下举行捐血活动 蔡长建 (Johnny右二 ) 和 Husein (右)。

 

【本报讯】座雅加达西区GreenVilleMangga II8号的广化一乘禅寺于11日，通过其属下的慈善机构；广化一乘爱心关怀组（EkayanaPeduli）和雅加达红十字会合作下举行捐血活动。这是每隔三几个月一次举办的例行慈善公益活动，至今已经陆续进行了好多年。捐血活动一如既往由Jhonny蔡长建仁兄领导进行。

这次的捐血慈善公益活动是雅加达广化一乘禅寺即印度尼西亚佛教中心经广化一乘爱心关怀组通过春节的“多元文化中分享爱心”为主题的其中活动之一。收集指标300袋。

当天较早，广化一乘爱心关怀组主任何传星曾率队前往雅加达西区PetakSingkianTangki）的ManggaBesar第五街269号的广化寺（WiharaVaipulyaSasana），进行分发春节爱心礼包200份，受惠者是当地年老体弱、环境欠佳人士，希望通过这小意思，能减轻他们过春节的负担，从而能更愉快地过春节。

雅加达广化一乘禅寺住持释定盛大法师也兼任广化寺辅导委员，在此，通过广化一乘关怀组何传星主任指出，经此分发春节爱心礼包善举，不但能减轻家境欠佳受惠者的春节负荷，更广的定义在于让捐献者及佛教忠诚信徒能履行善举，提升佛陀教义的功德修行。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206654

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