Tuesday, August 8th, 2017 | Posted by

巴淡颍川陈氏公会开设法律咨询办事处
免费帮助有需要的陈氏公会会员解决法律难题

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亮相了！Klinik Hukum Marga Tan 巴淡颍川陈氏公会法律咨询办事处.

 

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仪式完成，拍全家照。

 

【本报巴淡讯】周六，2017年8月5日，早上9点正，巴淡颍川陈氏公会在会所二楼开设法律咨询办事处，免费帮助有需要的陈氏公会会员解决法律难题。义务办公时间为每周星期一至星期六，暂设每天一个小时的工作时间。也许这是全印尼第一家氏族公会开办免费法律咨询办事处，值得嘉许。

“我们还准备开设免费健康医疗咨询处，我们有5位姓陈的医生在巴淡，我们也已经常做Baksos（Bhakti Sosial社会工作），给贫穷人家义诊，送必需品帮助他们过年过节。”会长陈来永先生在致词时说：“在外国：马来西亚和新加坡等地与律师交谈咨询是要付钱的，我们在这里也只是为陈氏公会的会员特别照顾，免费！免费咨询。”笑声掌声四起。家庭聚会，不太拘束。

法律顾问团队领导是 Andreas Timothy, SH. Mkn。 他在致词后介绍陈氏公会的4位资深律师，请他们站起来亮相，一时间欢笑声，掌声响起。他们是：

1. Rudianto, SH 陈伟端

2. Evina Tan,SH陈丽婷

3. Tantimin,SH.MH陈帝明

4. Beny Suwandi,SH.MH陈建源

然后大家出外观看，见证会长陈来永先生，副会长陈锦河，陈春华与诸位律师把红布拉下，亮出巴淡陈氏颍川公会法律咨询办事处的招牌，仪式完成。集体拍照留念，其乐融融，再到二楼参观办公室与进餐。

（横滨报道与摄影）

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=189880

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