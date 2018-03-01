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巴中校友会举行2018年春节联欢晚会

【本报周孙毅报道】2月27日晚，印尼巴中校友会在雅加达太阳城国际酒楼举行2018戊戌年春节联欢晚会。

该校友会主席林凤英，副主席郑元琦、郑维克、林锋升、古世玉、林玉凤，永久名誉主席黄瑞泉伉俪，辅导主席李世镰伉俪，辅导副主席吴富源伉俪，常务顾问郑维舟，秘书长林可彬及其他理事与嘉宾等，近千人欢聚一堂，同庆新春佳节。

是晚，春节晚会在诸位校友同台齐唱《欢聚一堂》和《好日子》中正式拉开序幕。筹委会主席郑维克致辞，就本次春晚筹备工作做了汇报，并代表筹委会全体理事向巴中校友会诸位领导和校友们，致以节日的祝贺和诚挚的祝福。郑维克表示，举办春晚一直是历届巴中校友会领导的愿望，就在今年巴中校友会第5届理事会主席林凤英的领导下，终于实现了这个多年的愿望。感谢林凤英主席和筹委会全体理事及演员的积极参与，互助合作，使春晚得以顺利进行。

林凤英主席致辞，向与会全体师生拜个晚年，祝大家春节快乐，狗年行大运！她说，巴中前辈们所制定的“巴中校训”乐观、进取、合作、奉献，虽然已有70多年之久，但仍然适合用于现在数码时代。校训教导我们：当我们面对困难时，我们应保持乐观的精神来应付；无论在何时何地，在任何环境，我们都必须努力向前，向上，要进取来完成我们之使命；在校友会之工作里，更要互相合作，才能把工作做好；最重要的是，校友们之“奉献”才能把校友的工作做得越来越好！

与此同时，林凤英也感谢筹委会全体理事和全体演员为这次春晚的精心准备和努力，希望通过这次活动，能带给大家欢乐，让大家一起度过一个开心愉快的夜晚。

当晚，余兴节目多姿多彩，另也准备了丰富的抽奖礼品，让校友们度过了一个欢乐、友爱、祥和的美好春节。