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履行企业社会责任 助力教育扶贫工作

林成富企业援建Pasir Gombong 06学校举行移交仪式

【本报周孙毅报道】 4月30日，我国成功企业家，PT.Srirejeki Perdana Steel总裁林成富和总经理林智康，在勿加西县Cikarang Utara镇Pasir Gombong村，为其捐资重建的一所国立小学Pasir Gombong 06举行移交仪式。

勿加西县教育局局长Agus Supratman、北芝卡朗镇长Atang Firmansyah、勿加西县警察局长Candra Sukma Kumara、军警官员、地方议会议员、Pasir Gombong 06学校校长Udin Jiin及师生等，逾百人参加。

林成富在致辞中，感谢苍天的恩赐，使该校的重建得以顺利竣工。他说，该公司位于西爪哇勿加西县，自1993年成立以来，一直致力于汽车钢管行业的业务领域，也始终不断地提高生产质量和服务水平，以满足客户的需求和客户满意度，并且仍然可以在商业世界中竞争。

林成富指出，PT.Srirejeki Perdana Steel是一家始终秉承“永续经营、回馈社会”的理念。多年来，在推动企业可持续发展、保护职工权益、自然环境与诚信对待客户的同时，积极承担与履行社会责任。此次捐资重建Pasir Gombong 06学校，更是一种社会责任，特别是对我国公益事业的关心。希望此新校今后能为当地学生们营造个良好的教学环境，更希望我国年轻一代能成为未来具有诚信，知识和德高望重的领导人，为建设印尼更美好的明天做出贡献。

Supratman、Atang Firmansyah和勿加西县警察局长Candra Sukma Kumara分别致贺辞，感谢林成富和林智康的无私奉献，援建Pasir Gombong 06学校，对该公司积极履行企业社会责任，努力为当地民众创造福祉，给予高度的评价。希望通过PT.Srirejeki Perdana Steel这一善举，为教育，为社会所做的贡献，能够为其他公司树立良好的榜样，带动更多的企业界朋友投入到慈善事业中来，为提高我国人民生活水平做出应有贡献。

Candra 警察局长表示，教育是穷人除造反外惟一翻身的途径。希望该新校能为当地学生提供更好的学习条件，为国家长远发展储备充沛的人次资源。

林智康在受访时表示，PT.Srirejeki Perdana Steel秉持“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，积极履行社会责任，为我国教育事业贡献绵薄之力。

据悉，Pasir Gombong 06小学校是于2017年7月份开始重建，并于今年3月竣工。该校占地面积1.216平方米，起初只有7间教室，如今已增加到11间教室，目前在校就读学生共有285名。