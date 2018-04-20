Friday, April 20th, 2018 | Posted by

展玉Sakyawanaram基金会 纪念Ashin Jinarakkhita上师圆寂16年

法师们在Ashin Jinarakkhita上师宝塔前诵经。

法师们在Ashin Jinarakkhita上师宝塔前诵经。

 

印尼僧伽协会比丘和比丘尼们合影。

印尼僧伽协会比丘和比丘尼们合影。

 

【本报讯】坐落于西爪哇展玉县PacetCipendawa乡的Sakyawanaram基金会，于418日在Sakyawanaram寺庙举行Ashin Jinarakkhita上师圆寂16周年纪念活动。逾数百名佛教徒参与，本次活动由印尼僧伽协会数十位比丘和比丘尼主持，场面庄严肃穆。

印尼僧伽协会总主席Khemacaro Mahathera法师与Aryamaitri Mahasthavira Bhante Vimala Mahathera法师，印尼佛教理事会代表TanjungSakyawanaram基金会辅导主席Sylvi Pantja Wanisili及西爪哇佛教代表Eko Supeno等出席该纪念活动。

Sakyawanaram基金会副主席 Hendra B Sjarifudin表示，“我们对Ashin Jinarakkhita上师举行的纪念活动，作为本会对这位上师的一种尊敬形式，因为他是印尼佛教复兴的先驱，尤其是对年轻一代的佛教徒必须永远铭记于心。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212659

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