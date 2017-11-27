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对印尼腊染布特别感兴趣

中国副总理刘延东访印尼手工艺中心ALUN-ALUN

【本报讯】中国国务院副总理刘延东率领代表团一行昨日下午四时特抽空到雅加达市中心区的Plaza Indonesia西座三楼的印尼手工艺中心ALUN-ALUN参观。

受到ALUN-ALUN印尼手工艺中心负责人林美金、Katerina Wijaja、Pungky等高层管理人员，及印尼中国经济社会与文化合作协会总主席苏德嘉伉俪、印尼中国经济社会与文化合作协会秘书长谢瀚贤，永久总主席苏甘达尼的公子印尼企业家协会会长哈利雅尼．苏甘达尼等热烈的欢迎。

随中国副总理刘延东到访ALUN-ALUN的有中国国家林业局副局长李春良、中国文化部副部长董伟、中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德，政务参赞徐航天等陪同。还有印尼人类发展与文化统筹部代表Ir.Tubagus Achmad Chusni、印尼环境与林业司长Wiratno 等。

刘延东副总理这次访问印尼，为主持中国－印尼大熊猫保护合作研究启动仪式及主持大熊猫馆开馆仪式。

刘延东副总理一行参观ALUN-ALUN，一对穿着印尼民族服装的儿童欢迎与献花，印尼著名的竹铜乐团，用竹铜乐器(Angklung)演奏多首印尼民瑶，刘延东副总理与代表团一边参观印尼手工特产，一边欣赏竹铜音乐。刘延东副总理特别喜爱印尼的腊染布，对印尼的手印腊染布特别感兴趣，ALUN-ALUN负责人林美金向刘延东副总理一一的介绍手印腊染布的制作过程，及介绍印尼不同地区制作出来的各种各样不同花纹的腊染布。

刘延东也对印尼手工制成银器，传统木偶、手工制成的木器等颇感兴趣，林美金一一的向刘延东副总理介绍各种印尼手工艺品。最后林美金赠送纪念品给刘延东副总理，刘延东副总理和ALUN-ALUN负责人及迎接她的代表们合影留念，代表团参观了约一个小时才结束在ALUN-ALUN的访问。