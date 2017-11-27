Monday, November 27th, 2017 | Posted by

对印尼腊染布特别感兴趣
中国副总理刘延东访印尼手工艺中心ALUN-ALUN

中国国务院副总理刘延东访ALUN-ALUN与在场迎接的印尼中国经济社会与文化合作协会秘书长谢瀚贤握手。

中国国务院副总理刘延东访ALUN-ALUN与在场迎接的印尼中国经济社会与文化合作协会秘书长谢瀚贤握手。

中国国务院副总理刘延东访ALUN-ALUN印尼一工艺中心，与印尼经社文合作协会秘书长谢瀚贤正步入会场。

中国国务院副总理刘延东访ALUN-ALUN印尼一工艺中心，与印尼经社文合作协会秘书长谢瀚贤正步入会场。

中国国务院副总理刘延东（左四）与在场迎接的印中经社文合作协会总主席苏德嘉（前印尼驻中国大使）（左一)，林美金（左二)，秘书长谢瀚贤（右）合影。


中国国务院副总理刘延东（左四）与在场迎接的印中经社文合作协会总主席苏德嘉（前印尼驻中国大使）（左一)，林美金（左二)，秘书长谢瀚贤（右）合影。

林美金向刘延东副总理介绍印尼的著名手工艺书册。左起：苏德嘉、哈利雅尼．苏甘达尼、林美金、刘延东副总理。

林美金向刘延东副总理介绍印尼的著名手工艺书册。左起：苏德嘉、哈利雅尼．苏甘达尼、林美金、刘延东副总理。

林美金向刘延东副总理介绍印尼手工艺制品，谢瀚贤在旁陪同。

林美金向刘延东副总理介绍印尼手工艺制品，谢瀚贤在旁陪同。

林美金向刘延东副总理介绍腊染布做成的衣服。

林美金向刘延东副总理介绍腊染布做成的衣服。

刘延东副总理在观赏银器制成手工帆船，谢瀚贤在旁陪同。

刘延东副总理在观赏银器制成手工帆船，谢瀚贤在旁陪同。

ALUN-ALUN负责人左起：Katarima Wijaja（左一), Pungky（左二), 林美金（左四)，Tuti（左五),向刘延东副总理（左三）赠送纪念品。

ALUN-ALUN负责人左起：Katarima Wijaja（左一), Pungky（左二), 林美金（左四)，Tuti（左五),向刘延东副总理（左三）赠送纪念品。

刘延东副总理与ALUN-ALUN负责人与贵宾一起合影。

刘延东副总理与ALUN-ALUN负责人与贵宾一起合影。

 

【本报讯】中国国务院副总理刘延东率领代表团一行昨日下午四时特抽空到雅加达市中心区的Plaza Indonesia西座三楼的印尼手工艺中心ALUN-ALUN参观。

受到ALUN-ALUN印尼手工艺中心负责人林美金、Katerina WijajaPungky等高层管理人员，及印尼中国经济社会与文化合作协会总主席苏德嘉伉俪、印尼中国经济社会与文化合作协会秘书长谢瀚贤，永久总主席苏甘达尼的公子印尼企业家协会会长哈利雅尼．苏甘达尼等热烈的欢迎。

随中国副总理刘延东到访ALUN-ALUN的有中国国家林业局副局长李春良、中国文化部副部长董伟、中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德，政务参赞徐航天等陪同。还有印尼人类发展与文化统筹部代表Ir.Tubagus Achmad Chusni、印尼环境与林业司长Wiratno 等。

刘延东副总理这次访问印尼，为主持中国－印尼大熊猫保护合作研究启动仪式及主持大熊猫馆开馆仪式。

刘延东副总理一行参观ALUN-ALUN，一对穿着印尼民族服装的儿童欢迎与献花，印尼著名的竹铜乐团，用竹铜乐器(Angklung)演奏多首印尼民瑶，刘延东副总理与代表团一边参观印尼手工特产，一边欣赏竹铜音乐。刘延东副总理特别喜爱印尼的腊染布，对印尼的手印腊染布特别感兴趣，ALUN-ALUN负责人林美金向刘延东副总理一一的介绍手印腊染布的制作过程，及介绍印尼不同地区制作出来的各种各样不同花纹的腊染布。

刘延东也对印尼手工制成银器，传统木偶、手工制成的木器等颇感兴趣，林美金一一的向刘延东副总理介绍各种印尼手工艺品。最后林美金赠送纪念品给刘延东副总理，刘延东副总理和ALUN-ALUN负责人及迎接她的代表们合影留念，代表团参观了约一个小时才结束在ALUN-ALUN的访问。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199159

Posted by on Nov 27 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added