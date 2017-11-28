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对印尼腊染布特别感兴趣

中国副总理刘延东访印尼手工艺中心ALUN-ALUN

【本报讯】中国国务院副总理刘延东率领代表团一行26日下午四时特抽空到雅加达市中心区的Plaza Indonesia西座三楼的印尼手工艺中心ALUN-ALUN参观。

受到ALUN-ALUN印尼手工艺中心负责人林美金、Katerina Wijaja 、Pungky等高层管理人员，及印尼中国经济社会与文化合作协会总主席苏德嘉伉俪、印尼中国经济社会与文化合作协会秘书长谢瀚贤，前总主席苏甘达尼的公子哈利雅尼．苏甘达尼等热烈的欢迎。

随中国副总理刘延东到访ALUN-ALUN的有中国国家林业局副局长李春良、中国文化部副部长董伟、中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德，政务参赞徐航天等陪同。还有印尼人类发展与文化统筹部代表Ir.Tubagus Achmad Chusni、印尼环境与林业司长Wiratno 等。

刘延东副总理这次访问印尼，为主持中国－印尼大熊猫保护合作研究启动仪式及主持大熊猫馆开馆仪式。

刘延东副总理一行参观ALUN-ALUN，一对穿着印尼民族服装的儿童欢迎与献花，印尼著名的竹铜乐团，用竹铜乐器(Angklung)演奏多首印尼民瑶，刘延东副总理与代表团一边参观印尼手工特产，一边欣赏竹铜音乐。刘延东副总理特别喜爱印尼的腊染布，对印尼的手印腊染布特别感兴趣，ALUN-ALUN负责人林美金向刘延东副总理一一的介绍手印腊染布的制作过程，及介绍印尼不同地区制作出来的各种各样不同花纹的腊染布。刘延东副总理特地购买适合的腊染布衣服与围巾。

刘延东副总理也对印尼手工制成银器，传统木偶、手工制成的木器等颇感兴趣，林美金一一的向刘延东副总理介绍各种印尼手工艺品。最后刘延东副总理和ALUN-ALUN负责人及迎接她的代表们合影留念，代表团参观了约一个小时才结束在ALUN-ALUN的访问。

刘延东副总理到访Alun Alun,受到印中经社文合作协会总秘书长谢瀚贤(左一)和Alun Alun商场诸理事、高层管理人员的热烈欢迎。