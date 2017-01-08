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客家盛典 “首届全球客家团拜暨春节文艺晚会”圆满成功

(本报讯)2017年1月6日，由深圳广播电影电视集团、全球客家·崇正会联合总会联袂巨献的“首届全球客家团拜暨春节文艺晚会”在深圳龙岗文化中心大剧院圆满成功！

据悉，此次活动由深圳广播电影电视集团、全球客家崇正会联合总会主办，深圳市龙岗区文联、深圳广电集团观听众联谊会等单位承办，深圳市客家文化交流协会等单位协办，此次活动为期三天，分三部分，第一部分以“同根同源 共创辉煌”为主题的“首届全球客家春节团拜座谈会”；第二部分以“喜家喜 亲家亲”为主题的“首届全球客家团拜暨春节文艺晚会”；第三部分是“客家小镇乡情之旅”和“高铁体验之旅”；得到了来自全球16个国家26个城市的客家侨领、客属社团、商界名流以及专家学者的积极参与。

首先以“同根同源 共创辉煌”为主题的“首届全球客家春节团拜座谈会”作为开场，由全球·客家崇正会联合总会秘书长王长江主持，邀请相关地区的客家社团领袖代表主讲并与主持和听众互动。参与主讲的有马来西亚拿督杨德利、马来西亚拿督吴德芳、世界客属总会理事长邱镜淳、全球·客家崇正会联合总会、首席副执行长曾观涛、 全联会副总执行长/印尼客属总会主席吴能彬博士，全国政协委员、香港客属总会主席梁亮胜、香港梅州联谊会会长余鹏春以及深圳市客家文化交流协会会长杨宏海等知名人士，每人都结合实际发表高见，并与听众现场互动，发言精采，论见新颖，整场气氛异常活跃，展示了客家人求新求变，开放包容的精神。

晚上七点半，举行精采纷呈的客家春节文艺晚会，“首届全球客家团拜暨春节文艺晚会”在美丽的鹏城龙岗文化中心大剧院隆重举行。百多位海内外社团侨领客属亲临晚会现场，共襄盛会，与近千名客家乡亲共同欢度这个辞旧迎新的美好时刻。

晚会以《客家根》、《客家情》、《客家梦》三个篇章展开，在吉祥喜庆的舞乐《盛世欢腾》中拉开了序幕。一曲《我是中国人》触动着海内外客家人的思亲之前，少儿弹唱《快乐客家娃》迅速燃气全场的喜乐氛围，民俗表演《迎亲》向观众展示客家人的幸福生活，戏曲联唱《中华神韵》、歌曲《月亮代表我的心》等为观众带来耳熟能详的歌曲，并为全球华人、客家人献上新春祝福。