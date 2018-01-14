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实践家教育集团与印中投资有限公司和哥伦比亚集团联办主题讲座

由林伟贤博士主讲【2018新趋势】

【本报讯】2018年随着经济政策的变化，商业模式也在发生改变。您的企业需要独特的模式，来打造能独占市场的事业。你是否因为产品销量不佳，导致公司无法提升营收，却又找不到改善的方法？你是否害怕对手模仿公司产品，不断瓜分市场，只能眼睁睁的看着自己的产品陷入价格战？你是否因为原有市场稳定，却不知该如何更有效率的扩大公司的规模不管您是经营什么产业，只要采用了有效的商业模式，那么你的事业一定可以在市场中脱颖而出。

此次讲座，特邀台湾教授，实践家教育集团董事长、实践家商业培训学院创办人、美国BSE企业家商学院国际课程的华文版创办人、Money&YouR国际课程的华文版创办人、Winning for life国际课程的华文版创办人、VCS商业系统课程的华文版创办人、《培训》杂志国际中文版创办人、皇明太阳能集团独立董事、中华教育训练发展协会理事长──林伟贤博士专程主讲本次讲座。林伟贤博士是英国圣克莱门大学管理学博士，拥有十七项国际级顶尖华语专业讲师资格，范围含盖〔企业管理〕、〔组织管理〕、〔时间管理〕、〔效率管理〕、〔业务销售〕、〔直销发展〕、〔成功激励〕、〔讲师培训〕、〔优势谈判〕、〔团队共识〕、〔心灵成长〕、〔潜意识催眠〕等。林博士是华人国际十大培训师、亚洲十大企业培训师、中国年度最佳杰出培训师，并与《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特稵清崎齐名。

林伟贤博士是中文培训教育领域的翘楚, 他以分享与同修的个人崇高修养，扶助了成千上万的有志人士迈向成功。其学生来自商企业、销售业、有志创业者， 学生来源的领域繁多，遍布中国大陆、港台与东盟成员国，可谓桃李满天下。

林博士以其丰富的人生经历和社会工作经验，再加上其渊博的学术背景， 和精彩的演说内容赢得了绝佳的口碑与声誉。从1994年至今，他累计了超过三千场演讲授课的实力经验， 他擅长于默风趣又发人深思、话家常又切中要害的内容，协助每一位学生建立自己的成功系统，实践自己的成功梦想， 让学生获益良多。

林博士拥有灵敏与尖锐的思维，以致被台湾佛界圣贤证圣法师誉他为“金头脑”。他学习吸收能力及转化速度非常惊人，即使已经成为亚洲顶尖名师，但，他依然精益求精，他的课程及演讲依然以令人惊叹的速度前进，不断的寻求突破与进步。而他的梦想，就是要和每一位学生一同进步，不断的突破自己，成为一个成功、更成功的成功者。

此次讲座将于2018年1月18日1:30pm准时开始。地点：Columbia Group, Jalan KH Moch Mansyur, Blok15E, No. 24-26,Komplek Jembatan 5 Indah, Jakarta 10130。

同时哥伦比亚集团董事长刘正昌，印中投资有限公司(刘正昌、陈炜贤、高煜粦等企业家)亲自参加本次主题讲座，望印尼华人在这变幻莫测的2018年，共同探讨，共同学习，抓住时机跻身于经济大潮，积极参加本次分享会。欢迎各界踊跃参加。联系人：Crystal（+65-90218811）华语联络人，Lisa Widyastuti (0811 8457 791) 印尼语联络人。

林伟贤老师

实践家教育集团董事长

实践家商业培训学院创办人

美国BSE企业家商学院国际课程的华文版创办人

Money&YouR国际课程的华文版创办人

Winning for life国际课程的华文版创办人

VCS商业系统课程的华文版创办 人

《培训》杂志国际中文版创办人

皇明太阳能集团独立董事

中华教育训练发展协会理事长

专业里程碑

英国圣克莱门大学管理学博士

十七项国际级顶尖华语专业讲师资格，范围含盖

〔企业管理〕、〔组织管理〕、〔时间管理〕、

〔效率管理〕、〔业务销售〕、〔直销发展〕、

〔成功激励〕、〔讲师培训〕、〔优势谈判〕、

〔团队共识〕、〔心灵成长〕、〔潜意识催眠〕等。

全球仅六位Money&YouR专业讲师之一。

与《富爸爸·穷爸爸》作者罗伯特稵清崎齐名。

华人国际十大培训师

亚洲十大企业培训师

中国年度最佳杰出培训师

畅销书

《学校没有教的事》

《Money&YouR成功的十四堂必修课》

《成功人生启示录》

《我爱钱更爱你》

《商道》

《做我生命中的第一》

《创新中国》

《决策力》等。

林伟贤老师是中文培训教育领域的翘楚, 他以分享与同修的个人崇高修养，扶助了成千上万的有志人士迈向成功。其学生来自商企业、销售业、有志创业者， 学生来源的领域繁多，遍布中国大陆、港台与东盟成员国， 可谓桃李满天下。

林伟贤以其丰富的人生经历和社会工作经验， 再加上其渊博的学术背景， 和精彩的演说内容赢得了绝佳的口碑与声誉。 从1994年至今，他累计了超过三千场演讲授课的实力经验， 他擅长于默风趣又发人深思、 话家常又切中要害的内容，协助每一位学生建立自己的成功系统，实践自己的成功梦想， 让学生获益良多。

林伟贤拥有灵敏与尖锐的思维， 以致被台湾佛界圣贤证圣法师誉他为“金头脑”。 他学习吸收能力及转化速度非常惊人， 即使已经成为亚洲顶尖名师， 但， 他依然精益求精，他的课程及演讲依然以令人惊叹的速度前进，不断的寻求突破与进步。

而他的梦想，就是要和每一位学生一同进步， 不断的突破自己， 成为一个成功、更成功的成功者。

马新实践家

实践家从创立之初就立意，旨在为企业建立系统、创新模式、打造平台。2006年2月，实践家正式从代理商接管过来，驻守新加坡。翌年，2007年4月1日，实践家的版图正式扩展至柔佛新山。从实践中磨砺出了一支素质高，充满拼劲的雄厚班底后，同一年的7月1日，实践家迅速在吉隆坡设立马来西亚第二家分公司，成功解决了长期困扰的可持续发展问题，顺利越过发展的“分水岭”，树立了新马发展的里程碑。

从2007年至今，实践家教育集团都坚持以中文为媒介语来讲课，这一点，也是实践家的企业精神之一。在马新、甚或东南亚，鉴于地理和人文元素，中文，并不是唯一的语言，因此，以中文为媒介语的确也是一项挑战。不过，实践家坚持着这一个原则，务必要让自己成为马新，以致东盟最强大的中文教育培训机构，而个中的成就，实际上也有目共睹，有口皆碑。

马新打破了成功激励培训一统天下的局面，走出了一条以实操为目的，以结果为导向的成功之路，在竞争激烈的培训市场异军突起，成为马新最为专业的顶尖商业机育机构，引导企业学习实践卓越绩效模式，更成功为不同背景的企业领导人创造相互合作，资源整合的平台，打造事业发展的坚实人脉基础。

为配合东盟经济共同体在今年底的成立，以及中国最高领导人习近平于2013年提出的一带一路的跨国经济合作概念，马新实践家集团立意要为马新，以致东盟培育更多成功的企业家，并制造平台让大家有机会投身于相关领域，成为中国对外的主要经济伙伴，在东盟， 以致全球市场分一杯羹，占一席位。

为了达到这个目的，马新实践家己经着手于策划和筹备多项极具潜能的计划，当中，包括针对年青人，尤其是大专生而推行的种子基金（Seed Fund）；为立志创业的有志之士而推行的天使基金（Angel Fund）； 以及回酬率高的风险投资（Venture Capital Investment），这一些计划的推行，都是秉持着实践家的集团精神，也就是以结果为导向的成功之路。

2015年8月25日，马新实践家，实践家商学院和马来西亚知名学府拉曼学院大学达成多项建设性结论，将联合开办拉曼DBS创业学院。本着“国际创业，全球创新”的宗旨，强强联合共同打造创业孵化器。

“全民创业，万众创新”的风从大陆漂洋过海刮向海外。这所拉曼DBS创业学院，将为拉曼学院大学的大学生开设各种创业课程，为东盟各国商界菁英开设商业创新课程，同时也为马来西亚各族群的大学生举办大学生DBS创业学院，并和首相暑马来西亚中小企业拓展中心(SAME)合作成立投资团队，对大学生DBS学员进行投资。同时，将广纳东盟各国大学生最优秀创业团队，并和中国大陆、台湾的大学生创业团队进行交流整合，全力打造跨国际菁英创业平台，协助未来菁英创新创业。

2016年，也是马新实践家跨越另一成就的年份。一幢六层高，属于每一位实践家家庭成员的实践创业中心将正式落成。这一幢位于吉隆坡南湖镇Bandar Tasik Selatan 的商业大楼，将作为东南亚最大商盟基地。更为BSE,DBS以及Money&YouR 家人奠定跨世纪服务与全球商圈的领行起点！

2017年8月13日，是马新实践家重要的里程碑。筹备多时的“实践家东盟总部大楼”正式揭幕启用！来自海内外包括中国、台湾、泰国、柬埔寨、缅甸、新加坡和印尼等地的实践家家人朋友，齐聚在吉隆坡南湖镇的实践家东盟总部大楼，见证实践家在东南亚特别是在马来西亚耕耘教育培训市场23年，成立至今10年的一个重要时刻。实践家东盟总部的启用，是实践家教育集团打造全球创新创业孵化基地平台扮演着举足轻重的角色。它更是实践家对“一带一路、互联互通”政策最积极的参与！一直实践在政策的最前方，是实践家始终领先业界的关键词。

一向以来，实践家都以是提供教育训练及文化出版界最好的服务品质为唯一目标。公司以“客人即家人, 家人即爱人”的态度同客户永续相处。实践家坚持“ 服务就是爱”的观念，更以“协助客户成就他们的事业”为服务的努力方向。而这一个方向，实践家一直都走在这一轨道上，不曾，也不会偏离。