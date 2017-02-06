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宗教部长出席 MATAKIN 庆祝春节联谊会 加强全民团结 促进民族和谐

【本报雅加达讯】我国宗教部长鲁克曼（Lukman Hakim Saifudin）上周六（2月4日）出席由印尼孔教总会（Matakin）在印尼美丽缩影公园（TMII）举行的庆祝丁酉2568鸡年春节联谊会。

宗教部长鲁克曼在致辞中表示，临近即将同步举行的地方首长选举，国内政治气氛显示炙热，但不会干扰我国各民族，社会群体之间长久以来已经缔结的良好和谐情谊。

“我们兄弟般的情谊不可以被一小撮另有企图的不良分子所破坏。他们企图分裂国家和民族。”

鲁克曼部长呼吁所有各方都能克制，互相尊重对方持有的不同见解，维护国家的统一和民族的团结。

每个人应该能够把大众利益为优先的最高地位而不计较个人或集团利益的得失。

我们必须营造和睦，和谐的氛围，让我们一同消除能够产生诽谤，挑衅和充满憎恨的谣言。

我国民族的团结不可因受到挑衅和煽动而动摇。

为此，必须对各种的不确实消息的谣言，特别是在社交媒体的消息来源保持警惕！

“让我们共同合作，互相帮助，互相扶持。孔夫子说：若想进步，就必须帮助别人一同进步，为此，我国期望成为一个强大，繁荣的民族，就会实现。”宗教部长鲁克曼如斯表示。

孔教总会主席吴翁（Uung Sendana）在致辞中称，最近以来，我国民族出现令人担忧的状况，所有各方必须努力设法去改变此种情况，继续维护民族的和睦，促进各民族的和谐，公正，安宁和幸福。

“我们应该向万能的真主感恩，我们的民族被赋予富饶的天然资源，多元化的族群和宗教。我们必须全力以赴保卫民族的大团结，实现先驱者的崇高理想，伟大的印度尼西亚祖国繁荣昌盛！”吴翁这儿说道。

我国人协议长，雅京暂摄省长等政府高官及其他应邀嘉宾都出席上述春节联谊会。