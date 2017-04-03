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安徽宿州学院代表团访问新雅学院签署合作协议

2017年3月31日下午，安徽宿州学院代表团在印尼安徽商会暨同乡会何涛执行会长的陪同下访问雅加达新雅学院，就两校间的合作进行商谈。

安徽宿州学院是一所以工学为主，管理学、理学、艺术学、文学、经济学、教育学等多学科协调发展的安徽省省属的本科高校，是皖北地区和周边地区重要的人才培养基地。学校始建于1949年，2004年经教育部批准升格更名为宿州学院。截止2015年，学校共有东西两个校区，占地1146亩，师生近20000人。学校设有16个院系以及59个专业。该院校现响应中国政府“一带一路”发展战略，努力开拓东南亚生源，此次前来印尼招生尚属首次。

安徽宿州学院代表团成员有：宿州学院梁琦副院长、国际交流与合作处张雁凌处长、美术与设计学院李杰院长、文学与传媒学院蒋宗霞院长、音乐学院王占虎副院长。

我方与会人员有新雅之光基金会李伯巧理事长、新雅学院张兰英院长、中文系万艳林主任、陈黎艳老师等人。

此次会面主要就以下几个方面展开了：

一、对印尼目前华文教育现状交流意见，了解印尼华文教育发展。

二、梁院长向大家介绍宿州学院的基本情况，并提出此次出访目的。新雅学院李伯巧理事长介绍了学校成立以来的概况，并详细介绍了与中国高校，如福州大学、福建师范大学、福建华侨大学、沈阳师范大学等的合作的现状。

三、根据两校的现状商讨两校的合作模式及其细节。经过一系列的交流与商讨之后，两校签署了首次合作协议。其主要内容为：合作开展学生交流项目，开展学生短期课程、文化学习项目，鼓励双方教师交流等。并且两校已初步提出以“2+2”以及“3+1”模式进行合作的构想，具体细节还在进一步探讨中。

会谈在和满的气氛中结束，会后梁院长向李伯巧理事长赠上纪念品，最后全体与会人员拍照留念。

希望在将来新雅学院与宿州学院之间的合作更加紧密，两校间的友谊更深，情谊更浓！