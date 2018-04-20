Friday, April 20th, 2018 | Posted by

大马雪兰莪适耕庄客家公会代表团
拜访印尼客属联谊总会暨雅加达客属联谊会

双方代表在交流会后合影。（周孙毅摄影）

双方代表在交流会后合影。（周孙毅摄影）

 

黄运新团长（左九)在双方代表的陪同下赠送纪念品给张和然主席（左八)。

黄运新团长（左九)在双方代表的陪同下赠送纪念品给张和然主席（左八)。

 

杨健昌（左六）代表雅加达客属联谊会赠送纪念品给黄运新团长（左七)。

杨健昌（左六）代表雅加达客属联谊会赠送纪念品给黄运新团长（左七)。

 

袁霓（左八）代表印尼客属联谊总会赠送纪念品给黄运新团长。

袁霓（左八）代表印尼客属联谊总会赠送纪念品给黄运新团长。

 

【本报周孙毅报道】 420月，马来西亚雪兰莪适耕庄客家公会代表团一行28人，

在该会顾问黄运新为团长，秘书长李立鹏，妇女部主任何秀美的率领下，拜访了印尼客属联谊总会暨雅加达客属联谊会。

当天，代表团一行受到了雅加达客属联谊会主席张和然，秘书长杨健昌，印尼客属联谊总会秘书长袁霓，理事李荣霖、汤新元、叶顺荣伉俪、古秀芳等理事的热情接待。

该欢迎仪式由袁霓主持。

张和然在讲话中，对黄运新乡亲一行远道而来表示热烈欢迎，并简要介绍了印尼客联总会及雅加达客联组织情况。希望通过黄团长这次的访问，能增进双方彼此之间相互了解，加强友好往来，也祝愿代表团访印尼旅途愉快。

黄运新在致辞中，对张和然主席和其他理事们的热情招待表示衷心感谢。他说，这次组团访问印尼，旨在联络乡亲，增进双方之间的友谊，加强相互交流与认识，促进今后更紧密团结与合作。此外，黄运新也欢迎张和然主席等理事有机会组团赴雪兰莪适耕庄走走，增进相互了解，加深友谊，促进共同发展！

交流会上，杨健昌和李荣霖，以及大马雪兰莪适耕庄客家公会秘书长李立鹏等分别发言。双方在一片亲切友好气氛中进行交流，并互赠纪念品后圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212668

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