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大马纳闽联邦直辖区安溪会馆拜访印尼安溪同乡会

【本报周孙毅报道】6月9日，马来西亚纳闽联邦直辖区安溪会馆代表团一行21人，在陈中村主席的率领下，拜访了位于雅加达珊瑚新村Pluit Barat Raya街21号的印尼安溪同乡会。

是日，代表团一行人，受到了印尼安溪同乡会总主席林银满，副总主席李一品、许再山、谢文良，董事会主席陈耀基，常务顾问团主席白建南，财政部主任李焕章等理事的热情接待。双方进行了友好交流座谈。

林银满在会晤中，对陈中村主席率团来访表示热烈欢迎。希望通过陈主席这次的访问，能增进双方相互了解，建立友好往来，为推动两会今后更紧密的交流与合作做贡献。祝愿代表团一行人在印尼访问取得圆满成功。

陈中村在讲话中，对印尼安溪同乡会诸领导在百忙中拨冗接待表示感谢。他说，这次组团访问印尼，旨在联络乡亲，增进相互交流，加强友好往来。陈中村表示，2018年12月7-9日，马来西亚纳闽联邦直辖区安溪会馆将迎来庆祝成立62周年庆典。欢迎印尼安溪同乡会领导们届时能组团赴会参加，共话桑梓。

大马纳闽岛（Labuan）简介

该岛位于文莱湾的北部，临近沙巴州和文莱，面向南中国海，建有马来西亚唯一的深水下锚码头。纳闽岛是马来西亚联邦直辖区之一，直接由中央政府所管辖。双方在交流结束后互赠纪念品，并合影留念。晚宴由印尼安溪同乡会做东假潮菀餐厅设宴欢迎代表团一行人。