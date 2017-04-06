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大马登嘉楼州农民协会经贸团拜访印尼全国乡村合作社联盟

建立紧密合作 加强经贸往来

【本报周孙毅报道】4月5日，马来西亚登嘉楼州农民协会（Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu简称PPNT）经贸代表团一行18人，在该协会会长Dato’H.Wan Zakaria

Bin Abd Rahman，以及马来西亚登嘉楼州政府经济投资顾问拿督祝圣才的领导下，拜访了位于雅加达南区的印尼全国乡村合作社联盟（Induk Koperasi Unit Desa简称INDUK KUD）。

是日，代表团一行人受到了印尼全国乡村合作社联盟总主席Herman Y.L.Wutun,财政Zainal Arifin,

顾问H.Sugiono Djono,首席执行长Portasius Nggedi,秘书长吴瑞琅等理事的热情接待。双方就开展全方位合作，建设更紧密伙伴关系相互交流与交换意见。

座谈会上，Herman Y.L.Wutun向代表团一行人详细介绍了“印尼全国乡村合作社联盟”组织发展情况。他说，该组织成立于1973年，是目前印尼也是全世界最大的合作社组织，拥有超过1300万个会员家庭，相关的家庭人口数将近6000万，分支机构9437个地方分社遍布全印尼。

他说，印尼地大物博，拥有非常丰富的天然与土地资源，两国在资源互补与互利合作上前景广阔。欢迎马来西亚企业界多前来印尼考察与投资兴业。

Dato’H.Wan Zakaria表示，马来西亚登嘉楼州农民协会已与印尼全国乡村合作社联盟就木薯种植与加工建立合作，而此次组团到访印尼，将前往南苏门答腊省楠榜进一步考察当地的木薯种植基地与产品加工等项目。

当天，代表团随团成员，也是新加坡和马来西亚Duke Capital LTD总裁王金镛，也与印尼全国乡村合作社联盟就推动双方在农业与渔业方面的合作签署合作协议书。王金镛希望通过这次合作，能协助提高印尼农民和渔民的生活水平。

最后，双方互赠纪念品，并一起共进晚餐后圆满结束。