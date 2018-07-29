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大马世维干细胞研究与治疗中心与印华百家姓协会联办健康讲座

【本报周孙毅报道】 7月27日，马来西亚世维（Cellavie)干细胞研究与治疗中心与印华百家姓协会，在雅加达Grand Mercure酒店联办一场有关干细胞知识讲座会。由陈世标副教授医生担任主讲。

大马Cellavie高级产品专家刘嘉欣表示，世维（Cellavie)是马来西亚干细胞服务的先驱，提供整体健康和健康老化的间质干细胞治疗。Cellavie承诺提供高素质医疗服务，拥有最高质量认证的100等级无尘 (Class 100) 干细胞处理实验室。Cellavie成立于2011年，现正努力通过提供抗老技术，提高和改善优质生活品质，在医疗保健行业领域占一席位。

陈世标医生表示，干细胞是一种可以再生和自我复制的细胞，它可以分化成多种特定的人体细胞和组织。干细胞的作用是每天提供新细胞以取代老死和受损的细胞。为了确保这项工程有效地进行，身体必须获得充足的干细胞，为数约十至数百万个干细胞。鉴于人体无法获得这么多干细胞，因此我们让干细胞在一个干净无菌的实验室里培植，然后再注射回您的身体。通过这个方式，您将可确保每一次所获取的干细胞质量和数量均保持一致。

陈世标医生补充说，老化是一个自然过程，随着岁月的流逝，体内老死细胞的数量渐渐超越新生细胞，于是，身体就会渐渐衰老。新细胞是由祖细胞形成，而祖细胞则由干细胞所形成。干细胞会随着年龄层的增长而逐渐减少。因此干细胞的减少正是影响老化的主因。因此，成体干细胞具有再生和衍生它们在个体的生命周期的组织能力。当我们的年龄在细胞水平上，特别是干细胞，我们正在改变一般的老化过程。干细胞疗法极有可能成为一把逆转老化损坏的关键，恢复一定程度的青春与健康。

印华百家姓协会总主席林万金表示，该会曾与马来西亚Cellavie干细胞研究与治疗中心在巴淡岛签署合作备忘录。凡是到该治疗中心就医的印华百家姓成员，即可享有各种优惠。