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大江生医日内瓦传捷报拿下2金2银发明奖

【本报讯】TCI大江生医以台湾食品生技业代表身份，于3月30日出席台湾印尼产业链结高峰论坛，总经理林咏翔发表印尼食品生技发展策略，现场台印双方产官学人士反应热烈。

林咏翔总经理表示，3月22日在雅加达举办大江生医印尼分公司的开幕，就能适逢其盛，代表台湾食品生技产业出席与印尼的交流峰会，深感荣幸，目前大江生医已在全球40国推行的生物整合设计方法，将在印尼进行在地化深耕！

尤其印尼是草药大国,拥有独特的热带生态圈、丰饶的农业与植物，这些丰富的生态多样性恰巧能作为大江生医致力研发天然物料、生物整合的基础。希望能藉由与当地的产官学界合作, 以印尼当地的食物如蛇皮果皮、榴槤壳内膜等独特盛产农业副产物进行开发, 带进国际的先进萃取技术, 加上最佳化的配方, 以及国际品牌成功商品的宝贵经验, 能让新一代的印尼功能性食品与护肤品, 展现更强更直接的效果, 赢得更成功的销售成果。

大江生医更将率先导入全球最先进的基因检测科技，以旗下大江基因与健乐士诊所丰富的基因疾病分析经验，打造专属印尼人体质的基因保健方案，建立印尼人种基因库，在地化经营独一无二的先进保健方案。

印尼食品监管单位CABI官员、印尼食品科技学会PATPI总裁Professor Rindit Pambayun、印尼食品协会GAPMMI处长Umar Habson在论坛发言时，肯定大江生医在国际市场的成功经验，并期许大江生医的加入能带动印尼的农业、生技、食品各环节产业活络，为印尼经济成长注入新动能。

日前大江生医参加日内瓦国际发明奖再传捷报拿下2金2银特别奖，2金包括: 大江生医独创美容保养护肤面膜Lipo Mask、与Block 2.5青梨幼果萃取饮品、2银包括: Cell Young 兰花干细胞萃取物、与高良月桃饮品，本次获奖再次肯定大江生医研发实力，提升核心竞争力外，同时结合创意发明与创新商品，发挥极高的商业价值。