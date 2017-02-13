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大埔同乡会与振强第7届同学会献爱心 向丹格朗贫民分发必需品及老花眼镜

【本报周孙毅报道】 2月12日，印尼大埔同乡会与雅加达振强第7届同学会联合举办一场献爱心活动，向万丹省丹格朗西Bralaja镇Klenjo乡Tamiang村贫民们分别赠送500份爱心包裹和500个老花眼镜。

大埔同乡会执行主席廖世锦，主席团曾智仁、刘佳平（兼振强第7届同学会主席），妇女部主席江玉珠，青年部余志辉，以及振强第7届同学有陈丽御、梁惠英、林月英、欧阳木华、杨宏等积极参与。

廖世锦在讲话中指出，此次向当地贫困居民分发500份包裹，包括大米、沙拉油、饮料等食品。希望通过该活动能减轻他们的生活负担。廖世锦续称，未来该会将继续帮助这个地区贫民，使他们能够脱离贫困的生活。

振强第7届同学会主席刘佳平表示，该地区有许多年老贫民患有老花眼，为了让他们恢复正常的视力，而借此机会给他们赠送了500个老花眼镜。

当地村长Dhalan在致辞时，感谢大埔同乡会和振强第7届同学会诸理事向这些贫困提供援助表示感谢，并希望类似活动日后能持续举办下去，造福当地市民。