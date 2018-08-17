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墨海红帆-庆祝印尼国庆暨雅京亚运会亚洲书法大展隆重开幕

【本报周孙毅报道】8月16日-17日，由印尼书法家协会、东盟·中国书画家联合总会、东盟书法家协会联合主办，思源美术馆承办的“墨海红帆-庆祝印尼国庆暨雅加达亚运会亚洲书法大展”，在渔家庄酒楼隆重开幕。

我国文化与教育部代表DR.Restu Gunawan,中国大使馆文化处王智显秘书，印尼书法家协会荣誉董事长胡素丹、叶联礼董事长、俞雨龄辅导主席、杨秀珍董事,印尼中华总商会常务副总主席张锦雄，印尼书法家协会主席兼筹委会主席阮渊椿出席了开幕礼并致辞。

阮渊椿致辞称，此次书法展展出了印尼各地、中国及港澳台、东盟与亚洲国家等地书法名家特意创作的100多福作品，全部作品均以祝福印尼、喜迎亚运的词句为创作内容，并以篆、隶、草、行、楷各种书法体裁写成。

胡素丹表示，今年欣逢我国庆祝独立建国73周年暨雅加达迎来了第18届亚运会的时刻，印尼书法界携手亚洲各国各地艺术同道举办了上述活动，以红白宣纸书法与国家旗帜融为一体。希望通过此方式，以表达振兴印尼、热爱国家的美好愿望。胡素丹感谢国家文明时代给予我们的幸福和书法文化蓬勃发展的机遇！也感谢全体印尼书法家们和亚洲艺术同道们对这次展览所付出奉献和力量！

俞雨龄表示，此次印尼书法家协会携手东盟和中国艺术团体，在我国庆祝国庆暨雅加达亚运会双喜临门之际，以“墨海红帆”为主题举办了书法大展，具有重要意义。希望大家再接再厉，百尺竿头，更进一步。

张锦雄表示，这次书法展，既是一次以书会友，更是一份国庆献礼，一份对亚运盛事的献礼，是我们伟大印尼多民族、多元文化的展示。祝愿本次书法大展圆满成功！

杨秀珍致辞，希望通过这次别出心裁的书法盛会，以红白颜色创作百幅墨宝大作，祝愿印尼国泰民安、风调雨顺，亚运会胜利举办，为国争光！

王智显秘书、叶联礼和DR.Restu Gunawan均分别致贺辞。该书法展同时得到印尼书画学院、中国文化艺术研究中心、文远书画苑的协办，另也获得永安药业集团，印尼康元集团、玉巢燕窝及热心人士如万隆承德中华书画艺术协会、文远书画苑、杨庆懋伉俪、陈楷财伉俪、许志伉俪、谭柏叶伉俪、周健华伉俪、张和然、李玉明、方福捷等大力支持和赞助。