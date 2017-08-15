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坤甸共同希望语言学院庆祝成立二周年暨2017级新生迎新会

2017年8月13日上午,坤甸共同希望语言学院在学院一楼大厅举行了庆祝成立二周年典礼暨2017级新生迎新会。莅临的嘉宾来自各界，其中有丹绒布拉大学孔子学院中印方院长冯光火教授和陈佩英博士；西加华文教育协调机构理事陈得时、余炜华、陈占勇、吴宝安、李鸿时、沈丽璇、林丽君、薛慧芳、王温玉等；坤甸Bumi Raya Grup代表陈女士和Tommy 夫妇；坤甸振强校友会理事郑银申；坤甸华中校友会理事陈宝珠、林静萍等；宏发韦立氧化铝公司（PT. WHW）代表Ibu Nurma Mayasari ; 美的电器公司（PT.Midea Electronics Indonesia）代表Rudy Shen，西加协调师资培训班老师陈燕娜、赖利娜、林荣和、魏美芬等；坤甸热心华教人士黄英鸣、黄梓然、陈羡贵、蔡庆烈、陈满蓉、贝成群夫人、吴碧莉等，加上该学院基金会和学院领导、教师和学生100多人，济济一堂，气氛热烈而温馨。

9时整，司仪黎美芳和 彭明珠同学请大家起立合唱国歌，接着学生代表20多人上台合唱校歌，都由徐妙銮同学指挥，Bp.Agus,S.Ag 带领祷告后，2017级新生与所有嘉宾和院长教师合影。

院长Ibu Sukarsih 首先做工作汇报，说明2016级学生46名，加上2017级新生67名，共有113名，除了原有的陈娜丽、眯者、陈财财、黄惠妮、张慧云、文光6位老师，新学期增加了李国平、何利冰、萧意存、宋小妮4位新老师，Sukarsih 院长风趣的说，除了我，我们的中文讲师都是从中国名校毕业归来的硕士毕业生。此外还有3位特殊讲师：Prof.Dr.Mashudi,M,Pd, Paskalis,S.Ag.,M.Pd和Rakiman,S.Ag.可谓人才济济，教学质量有了一定的保障。Sukarsih 院长也汇报了2016级学生的杰出表现，比如第一年就有9名学生参加了大学生汉语桥西加赛区比赛，22名学生参加了“中文帮中文”网络讲故事比赛，其中林细恩同学分别获得优秀奖和亚洲地区最佳代言人奖。院长希望所有同学再接再厉，期待涌现更多的“林细恩”。最后Sukarsih院长为二位新同学穿上校服外套，大家给予了热烈的掌声。

接着是坤甸共同希望教育基金会主席陈忠弟法学士致辞，他说明高校培养优秀人才的任务和高等教育司的各项规定，欢迎同学们报读共同希望语言学院，对于所有赞助人、家长和学生的信任与支持表示衷心的感谢！

然后是基金会辅导团主席陈慧珍老师致辞。她热情洋溢地欢迎各位赞助人、嘉宾、新教师、新同学的到来。在这二年面对许多困难和阻碍的时刻，感谢各位热心人士、亲朋好友的大力支持，感谢基金会理事、校长和老师们、还有同学们的努力团结，终于一步一个脚印走过来了。她说：“我们一定要戒骄戒躁，才能逐步走上发展的轨道，为学生提供更好的教育，为国家培养更多的优秀人才。”

她告诉大家：基金会的宗旨之一，是促进文化交流和社会和谐，因此将响应政府的号召，提倡多元文化，计划以后在学院创办艺术和文化中心，让更多人有学习各种民族艺术的机会，希望大家大力支持，美好的艺术不分彼此，是属于全民族、甚至全世界的，

除了去年已经与格力电器公司签订合作培养人材协议，最近共同希望教育基金会也与在道房县投资的宏发韦立氧化铝公司签订了合作协议，准备为本土员工提供汉语培训，也为学生提供更多学习和就业的机会。

陈慧珍老师呼吁同学们要好好把握时间、把握机会，努力学习！因为时间一去不复返，学有所成，才会有更好的选择，人生的道路也才会更加宽畅。在大学不只是学习语言，最重要还是必须学会待人处世，才能坚强地自立于社会，不但在成功时不骄傲忘本，在失败时也经得起打击。她鼓励同学们要学会把目光放长远，才会有更大的成果。 她以汉语系主任眯者老师努力学习汉语的成功例子，说明正确的选择，刻苦的努力是成功的基石，她表扬年轻的老师们都是在人生的道路上勇敢地作出了正确的选择，称呼他们是“超级老师！”

她提及已经八十三岁高龄的杨兆骥老先生最近对她说：“我为什么对你们的大学捐款？因为我出生于偏僻的松吧哇，小学时只有西加的老师愿意到我们的学校教书，饮水思源，我今天的捐款是对西加老师的报恩！”这话使她非常感动。

陈慧珍老师认为这些事迹都显示了教育的力量， 她鼓励老师们：“相信自已，相信我们今天的努力必将为学生、为社会、为国家创设更美好的明天！这就是我们共同的希望！”

接着是宏发韦立氧化铝公司（PT.WHW）代表Ibu Nurma Mayasari上台致辞，她向大家简单介绍了PT.WHW的投资状况，该公司处于道房县Kendawangan镇，目前已经有2400多名本地员工，对于熟悉汉语员工的需求量还很大，她鼓励同学们好好学习，希望学院发展日益壮大。

美的电器公司代表Rudy Shen 先生在致辞中也诚恳地祝福共同希望语言学院越办越好。

接着是2016级学生代表杨婉芳同学致辞，她在去年入学时还是汉语零起点的学生，今天站在台上已经能不看讲稿，用流利的汉语从容地讲述她在学院学习的感受，令所有来宾叹服。

然后是2017级新生Edy 致辞，他虽然已是一位40多岁的印尼中学教师，但以活到老、学到老的精神报名学习汉语，他认为“掌握语言、抓住机遇”，努力学习者肯定会成功。

最后是第一届学生会全体理事在傅丽妮主席带领下闪亮登场，向大家致礼。学生会今年已组织了斋戒月探视孤儿院和国庆节探访退伍军人慈善活动，今天迎新会的很多工作也是由学生会组织的。

时间过得很快，典礼在十一时半结束，大家在欢乐的气氛中共享东朋饭，2016级和2017级学生饭后举行了联欢活动，进行各种有趣的竞赛，年轻的笑声欢语响彻在学院五楼多功能大厅，给人留下了深刻的印象。

（惜缘 报导）