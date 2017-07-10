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国际环球(印尼)集团有限公司旗下子公司

PT.Indoartha Karya Perkasa与PT.Adhi Karya Tbk签署合作协议书

【本报周孙毅报道】 7月10日，我国成功企业家许锦祥总裁领导的国际环球(印尼)集团有限公司(Global Putra International Group)旗下子公司PT.Indoartha Karya Perkasa与我国国营建筑公司PT.Adhi Karya (Persero)Tbk，在雅加达Grandhika Iskandaryah酒店，就兴建和支撑东爪哇印尼第三港口公司（PT.Pelabuhan Indonesia III）占地面积145.2公顷的拉梦海湾（Teluk Lamong)多功能站物流运作举行签署合作协议书。

中国驻印尼大使馆商务处王立平公参，PT.Adhi Karya Tbk董事长Fadjroel Rachman,总经理Budi Harto,国际环球(印尼)集团有限公司总裁许锦祥，PT.Indoartha Karya Perkasa董事长许光隆，总经理Rahmat Djaya Setiawan, PT.Bersama Menbangun Jatim总经理Aprila Widharta，以及中远海运集团印尼公司总经理施鹏飞等出席了签约仪式。

许锦祥总裁致辞称，此次环球集团联合中国远洋海运集团（简称：中远或COSCO)和宁波舟山港集团，以高科技及专业的服务水平，为拉梦海湾的多功能货物集散与中转物流中心提供先进的管理与操作服务，旨在支撑该码头的散货，集装箱，液体货物等的物流运输，中转，仓储与配送。

许锦祥表示，中国远洋海运集团是世界最大的物流运输集团，也是世界第二大的码头投资与管理公司。而宁波舟山港集团的宁波舟山港是世界第一大港口，吞吐量达9亿吨，多功能服务包括散货，集装箱，石油等。

他说，2013年中国国家主席习近平访问印尼期间，提出了“21世纪海上丝绸之路”倡议，而印尼总统佐科威则提出了构建“海洋强国”战略，希望大力发展印尼的海洋经济，而港口等基建就成为印尼当前经济建设的重点。此项构想与中国的“一带一路”倡议不谋而合。希望通过这次与我国著名国营企业PT.Adhi Karya的合作，能进一步提高我国经济发展，为印尼海洋强国战略的实施提供有力支持和响应。

王立平公参致辞称，印尼是个千岛之国，具有极大的发展潜力，在发展过程中港口是成为交通运输枢纽，发挥着重要转运功能，假如印尼经济要继续腾飞，就需要建设更多的港口物流的设施。

王公参补充说，中国的一带一路倡议和印尼的海洋强国战略高度契合， 其核心的就是要互联互通。此次双方的合作建设港口，其实就是在实现两国领导的主张。衷心祝愿这个项目能早日建成，为促进印尼经济的发展，为促进中印尼两国的合作发挥重要的作用。

PT.Adhi Karya Tbk总经理Budi Harto在讲话中称，这次双方的合作，旨在配合我国政府的大量兴建基础设施。希望通过此次合作，能进一步改善我国的基础设施，积极推动我国经济发展，实现“一带一路”建设合作共赢理念。

东爪哇Teluk Lamong港口是我国首个绿色港口。2015年6月22日，由我国佐科威总统主持落成启用仪式；同年7月25日，中国政协主席俞正声访问印尼时也参观了该港口。接着7月30日，中国海运印尼船务有限公司（PT.ZHONGHAI Indo Shipping)在该港口举行中海集运CIX航线首航仪式。

中海集运CIX航线选择挂靠Teluk Lamong港口并成为该港口的首条国际集装箱航线。CIX航线作为中海集运开通的第三条连接中国和印尼的直达国际航线，是中海集运投入8艘2500 TUES集装箱船独立运营的中国印尼间直达国际班轮航线，航线覆盖中国主要沿海港口并连接印尼雅加达，泗水，三宝垄三个最大港口。该航线开通后，中国各主要港口至印尼三港的交货期缩短至6至17天，特别是至泗水，三宝垄的直航将中国出口的农产品等货物的交货期大大缩短，改变了以往经香港或新加坡中转的模式。

据悉，Teluk Lamong港口是采用世界上最先进的设计理念，使用天然气和电能清洁能源，实现全自动化操作，在提高作业效率的同时也大大降低了对环境的污染。