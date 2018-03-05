Monday, March 5th, 2018 | Posted by

国际狮子会307-B1属下10个分会庆元宵献爱心
VWisma Mulia老人院捐赠2亿3000万盾

左九起：胡汉文(Handi B.Sjarifudin)、许燕书、邱柏陵、Junaedi副市长、林春兰、陈伊玲、黄健璇等合影。

左九起：胡汉文(Handi B.Sjarifudin)、许燕书、邱柏陵、Junaedi副市长、林春兰、陈伊玲、黄健璇等合影。

 

邱柏陵、Junaedi副市长、许燕书、林春兰、胡汉文共同主持捞鱼生仪式。

邱柏陵、Junaedi副市长、许燕书、林春兰、胡汉文共同主持捞鱼生仪式。

 

邱柏陵（右一）在许燕书、林春兰的陪同下赠送纪念品给Junaedi副市长。

邱柏陵（右一）在许燕书、林春兰的陪同下赠送纪念品给Junaedi副市长。

 

邱柏陵（左一）将募捐所得2亿3000万盾善款移交给Wisma Mulia老人院负责人Sri Hartati。

邱柏陵（左一）将募捐所得2亿3000万盾善款移交给Wisma Mulia老人院负责人Sri Hartati。

 

筹委会向获得最佳服装者颁奖后合影。

筹委会向获得最佳服装者颁奖后合影。

 

许燕书代表筹委会颁发纪念品给胡汉文，感谢他发起举办这一年一度的庆元宵节活动。

许燕书代表筹委会颁发纪念品给胡汉文，感谢他发起举办这一年一度的庆元宵节活动。

 

【本报周孙毅报道】在庆祝2018年元宵佳节之际，印尼国际狮子会307-B1属下10个分会，即：LCJ HostLCJ Tomang Sejati

LCJ Jayakarta Prima

LCJ Victory Prima

LCJ Mutiara Prima

LCJ Mitra Anyelir

LCJ Nusantara

LCJ Selatan Tulip

LCJ Matahari

LCJ Indo Prima32日晚，在雅加达金莎国际酒楼宴会厅举行元宵节联欢晚会，并邀请了160位乐龄人士一同欢庆。

国际狮子会307 B1总监林春兰（Elizabeth Halim），国际狮子会307理事会主席许燕书（Jono Koesmo,雅加达北区副市长JUNAEDI等各分会会长及其成员，近600人欢聚一堂，共庆佳节。

筹委会主席邱柏陵（Rudy Kusno）致辞称，这是国际狮子会307-B1一年一度举办的第18次庆祝元宵节联欢晚会。他说，举办这次活动，旨在筹款帮助位于Jelambar Jl.Hadiah No.14-16Wisma Mulia老人院修建其各种设施和设备。感谢社会各界有心人士的大力支持和赞助，让活动得以顺利进行。

国际狮子会307 B1总监林春兰和Junaedi副市长分别致贺辞，祝大家元宵节快乐。希望国际狮子会307-B1属下各分会成员在新的一年，能够再接再厉，更好地服务社会，把“团结友爱、服务社会”的奉献精神继续发扬光大。

当晚，在与会来宾们的见证下，由筹委会主席邱柏陵亲自将募捐所得2亿3000万盾善款移交给Wisma Mulia老人院负责人Sri Hartati

晚会，余兴节目除了有精彩歌舞表演外，另大家也欣赏了由金莎酒楼特别呈献的中国少林功夫表演。该联欢会直到晚上10时许圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=208199

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