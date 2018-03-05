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国际狮子会307-B1属下10个分会庆元宵献爱心

VWisma Mulia老人院捐赠2亿3000万盾

【本报周孙毅报道】在庆祝2018年元宵佳节之际，印尼国际狮子会307-B1属下10个分会，即：LCJ Host、 LCJ Tomang Sejati、

LCJ Jayakarta Prima、

LCJ Victory Prima、

LCJ Mutiara Prima、

LCJ Mitra Anyelir、

LCJ Nusantara、

LCJ Selatan Tulip、

LCJ Matahari、

LCJ Indo Prima于3月2日晚，在雅加达金莎国际酒楼宴会厅举行元宵节联欢晚会，并邀请了160位乐龄人士一同欢庆。

国际狮子会307 B1总监林春兰（Elizabeth Halim），国际狮子会307理事会主席许燕书（Jono Koesmo）,雅加达北区副市长JUNAEDI等各分会会长及其成员，近600人欢聚一堂，共庆佳节。

筹委会主席邱柏陵（Rudy Kusno）致辞称，这是国际狮子会307-B1一年一度举办的第18次庆祝元宵节联欢晚会。他说，举办这次活动，旨在筹款帮助位于Jelambar Jl.Hadiah No.14-16的Wisma Mulia老人院修建其各种设施和设备。感谢社会各界有心人士的大力支持和赞助，让活动得以顺利进行。

国际狮子会307 B1总监林春兰和Junaedi副市长分别致贺辞，祝大家元宵节快乐。希望国际狮子会307-B1属下各分会成员在新的一年，能够再接再厉，更好地服务社会，把“团结友爱、服务社会”的奉献精神继续发扬光大。

当晚，在与会来宾们的见证下，由筹委会主席邱柏陵亲自将募捐所得2亿3000万盾善款移交给Wisma Mulia老人院负责人Sri Hartati。

晚会，余兴节目除了有精彩歌舞表演外，另大家也欣赏了由金莎酒楼特别呈献的中国少林功夫表演。该联欢会直到晚上10时许圆满结束。