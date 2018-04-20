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国际商报社访本报

李克强总理访问前先了解印尼近况

【本报邝耀章报导】中华人民共和国商务部属下的国际商报，在中国商务领域具有权威性的日报，是中国政府加入世贸组织（WTO）时承诺的刊登进出口管理信息的指定媒体，是海外发行区域最大的中国财经报纸之一。

国际商报副社长史柳石、国际专刊部记者丰婷婷、要闻部记者王旭光昨日到本报访问，本报社长谢瀚贤、顾问周伯达、顾问吴家财等亲自接待。

《国际商报》副社长史柳石说；《国际商报》创刊于1985年4月1日，至今已33年。1984年12月，中国改革开放的总设计师邓小平同志亲笔题写报名。《国际商报》创刊之时，正值中国实行对外开放政策的早期，对外贸易迅速发展，引用和利用外资的工作如火如荼。《国际商报》作为当时中国对外经贸领域最具权威性、专业性和知识性的唯一综合性报纸，承载着”让世界了解中国，让中国了解世界”的重任，这也成为了国际商报一直遵循的办报宗旨。

《国际商报》国内外公开发行，覆盖全中国及160多个国家和地区长期以来，《国际商报》立足于中国商务领域，服务于各界商务人士。全方位报道和评析行业新闻事件；全景式介绍和解读各国商务环境；全程性跟踪和预测全球商机变化。

此外，《国际商报》还对企业招商引资、走出国门提供实用信息；对会展经济、商务旅游、海关质检、口岸物流进行专题报道；对整顿和规范市场经营秩序给予特别关注。

史柳石副社长表示，这次访问印尼是要为中国总理李克强访问印尼之前，先了解印尼的近况，在国际商报做报导印尼的特刊。

访问《印尼商报》因为与印尼商报交往已有多年的历史，希望藉访问印尼商报多了解印尼的近况。特别要了解中国推行一带一路后，印尼与中国关系的进展。

本报顾问周伯达说，印尼是东盟国家里最大、人口最多、最重要的国家，也是最多海外华人居住的国家，居住在印尼的华人都加入了印尼藉，成为印尼公民，效忠的是印尼。中国与印尼的贸易额逐年增加，其中印尼华人扮演了重要的角色。

中国推行一带一路，帮助印尼建设基础设施，面对一些阻碍。也许双方必须坐下来谈，化解误会。中国可以强调一带一路是带给相关国家利益，帮助相关国家的基础建设，完全没有所谓的经济侵略。

至于中国劳工进入印尼问题，中国劳工只是在中国投资的工厂工作，事先获得印尼政府（劳工部）的同意，而且都是技术工人，完全没有占据印尼劳工的工作机会。中国政府反对非法劳工或非法移民，但无可否任，世界各国都存在非法劳工与非法移民问题，这只是极少数的问题，希望不要因此影响中国在印尼的投资与援助。希望印尼政府能够避谣，不要因为谣言伤害了印中两国的友谊。