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“国色天香”陈道容个人画展15日在雅加达举行

由印尼思源美术馆策划，印尼书法家协会、东盟-中国书画家联合总会、海外华人书法家协会联合主办，将于本月十五日假座雅加达广肇会馆为印尼牡丹皇后称号的巾帼画家陈道容女士，举办她第二次个人画展。十二日中午在印尼书协会所四楼， 召开了画展新闻发布会，主办方出席者有阮渊椿馆长，许鸿刚主席，李秀贤总主席，董樵、彭涛、张喜顺书法前辈，并个别发表祝贺讲话，陈道容女士千金杨丽丽和夫君东山先生代表她出席发布会，杨丽丽致感谢词，对各界对其母亲陈道容的关心与厚爱，表示衷心感谢，希望大家届时能够踊跃前来展会共襄盛举。

海外华人书法家协会主席、思源美术馆阮渊椿馆长称本次应邀为陈道容画家策划她第二次个人画展，他说回顾于2012年曾于珊瑚新村Emporium大商城为陈道容女士举办首次个人画展，届时在雅加达不少书画前辈出席开幕仪式，李秀贤总主席也为陈道容画家戴上皇冠， 在大家的祝福喝彩下，陈道容受奉为我国的“牡丹皇后”，时隔五年了，陈道容坚持不懈地绘画创作，除了每年四月都会特地与夫君杨庆懋先生或女儿到河南省洛阳牡丹市欣赏牡丹盛开季节去采风写生外，也会同时拜师学艺，近年来她也深爱绘画孔雀，大家应该有注意到在中国传统绘画的孔雀图中，画家都会喜欢画数朵牡丹在其中，这是富贵吉祥、神圣高雅的象征，在本次的个展里，陈道容将展出40幅牡丹图和10幅孔雀图， 愿通过本次的展览，能够将自己几年来的努力创作呈现给大众，尤其能够与爱好绘画的朋友们共同学习交流，能够为中华文化在我国的传 承和发扬，贡献一份光和热！

陈道容画家也将于本月十六日和十七日上午10时开始在展览现场和我国书画爱好者进行绘画交流切磋，欢迎大家能够踊跃莅临展会！

（思源美术馆供稿）